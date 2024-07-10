通勤超過1小時 他批浪費生命很愚蠢！一票人不認同：很多事可做

很多上班族每天都要花長時間在通勤上，近日有網友發文，認為每天通勤超過1小時是一件很愚蠢的事情，文章引發網友熱議。

原PO在PTT以「沒人發現每天通勤超過1小時很愚蠢嗎！」為題發文，稱他發現很多人將房子買在離公司很遠的地方，每天通勤1小時，上下班來回就要兩個小時，每個月44小時。原PO覺得通勤的這段時間什麼事都做不了，是在浪費生命，這些時間的價值不是金錢可比的。

原PO表示，很多人覺得房子住偏僻點可以省錢，但他們在無形中花掉了自己用金錢買不到的生命，就算把通勤的時間省下來睡覺，都能多睡兩小時。他認為每天通勤超過1小時十分愚蠢，並直言「為何這些人都不會覺得自己人生因此變短了」。

文章引來許多網友留言，不少人同意長時間通勤真的很累，「我現在也是單程1小時都騎車，好幾年了，真的感覺快掛了」、「住過公司獨立套房2分鐘上班後，很難想像超過1小時通勤是什麼回事，加班後不就很痛苦硬開1小時回家」、「住過5分鐘上班的後很難再回去通勤了，太浪費時間」。

但也有人表示自己通勤是被逼無奈，「公司旁邊隨便都幾千萬，我可以隨便挑是嗎」、「我公司在101站，對面那區我是住得起喔」、「你買得起蛋黃區？」、「花時間省錢啊！多兩小時通勤省下兩千萬」、「發現了然後呢？台北房子買得起嗎」。

也有人認為通勤也有很多事可以做，「補眠或是練英文呀，但2hr/day極限了」、「開車騎車通勤才什麼都無法做，搭車通勤無此困擾。我以前搭車都看語言學習書，語言學習書比較不會受到外界干擾，例如背背單字、句子，學學聽力等」、「騎單車啊，通勤就是運動，省錢又賺到健康」。