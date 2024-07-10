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恐有利颱風增強！鄭明典：台灣周圍海溫高 暖池中的暖池

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

近期天氣悶熱，前中央氣象局長鄭明典日前在臉書表示，因為海風調節失靈，他今天表示，現在台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，真是暖池中的暖池。

鄭明典日前表示，台灣周邊海溫比氣候值高出2至3度，海風調節效率減低。加上偏強的太平洋高壓，晴空多、風速弱，天氣變得異常悶熱。他今天表示，一般以年平均溫度高於攝氏28度的區域稱為暖池，現在台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，真是暖池中的暖池。「海溫高，理論上有利颱風增強，需要關注」。

今年西太平洋的海溫比往年還高，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，對颱風來說，「就像超級大補丸一樣」，之前被高壓占著用不到，「現在能盡情享用」，颱風強度發展也許會很可觀，這是可以關注的地方之一。

台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，鄭明典表示，真是暖池中的暖池。圖／取自鄭明典臉書
台灣周邊有一大團30度以上的暖海水，鄭明典表示，真是暖池中的暖池。圖／取自鄭明典臉書

鄭明典 颱風

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