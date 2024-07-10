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核電機組運轉執照多快能換發？ 核安會：預估最快3年

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，圖為核安會主委陳東陽。記者李柏澔／攝影
立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，圖為核安會主委陳東陽。記者李柏澔／攝影

立法院教育文化委員會今天排審「核子反應器設施管制法第6條修正草案」，本次修正將為核電廠延役解套，核能安全委員會表示，依照我國核電機組狀況，運轉中機組執照換發申請審查時程約3至5年，但具體審查期程仍須視所有評估資料完整性而定。

核安會表示，目前核一、二廠用過燃料池已近滿貯，核三廠用過燃料池貯存空間有限，僅可供約運轉4年多，不論除役或延役，乾式貯存設施必須興建啟用才能接續相關作業，核一、二廠室外乾貯設施部分，台電與新北市政府已行政調解取得共識，核一廠已開始水土保持改善工程，並安排進行熱測試，核安會審查通過後才會核發運轉執照。

核二廠部分，核安會表示，台電若奉新北市政府核定水保計畫即可開始興建，預估設施建造完成並經核安會審查確認安全後才會核照，約3年左右可以運轉並移出燃料。另外，行政院已核定台電的室內乾貯設施興建計畫，依據台電推估，完成發包後7年可以取得運轉執照。

此外，核安會將從機械設備、電氣儀控、廠房結構、輻射防護等專業領域，唯有確認機組狀況符合延役期間安全運轉要求，才會同意換發運轉執照，依照我國核電機組狀況，運轉中機組執照換發申請審查時程約3至5年，但具體審查期程仍須視所有評估資料完整性，以及核電廠個別機組狀態等因素而定。

核安會指出，中長期而言，中期暫時貯存或最終處置為必要的設施，核能先進國家如美國等迄今未能定案，因為存在很多技術挑戰及社會溝通問題，而國內地狹人稠更顯困難，主要因為選址不易、民眾溝通以及地方政府態度，成為難以解決的課題。

台電 核電

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