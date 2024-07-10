TPASS月票2.0推「短天期」定期票 今年12月底前試辦

行政院疫後特別預算編列3年200億元經費推動TPASS行政院通勤月票，交通部今將於立法院交通委員會進行專題報告，並預告已規畫TPASS 2.0方案，以現行TPASS月票運作機制為基礎，研議推出適用天數不超過14天的定期票措施，預計今年12月底前試辦推動。

交通部報告表示，TPASS行政院通勤月票去年7月1日於北中南三大生活圈、11個縣市上路實施，提供民眾以交通支出3至5折優惠暢搭各類公共運輸。目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，澎湖縣月票方案預計於今年8月上路實施；另宜蘭縣2300元月票方案預計今年9月實施。

交通部報告指出，為照顧非通勤公共運輸使用者，已規畫TPASS 2.0方案，研議推出短天期定期票措施，以現行TPASS月票運作機制（包含適用運具及範圍）為基礎，推出適用天數不超過14天的方案，公路局已於6月25日召開研商會議說明推動原則，預計今年12月底前試辦推動。

根據交通部統計，截至6月30日全國已有768.8萬人次加值購買月票方案，約有5.74億人次使用月票搭乘各類公共運輸；另查去年7月至今年4月全國實施月票縣市平均每月約1.82億人次使用公共運輸，較月票實施前同期成長12.7%，以南高屏運量成長20.5%最高、各公共運具中以公共自行車成長23.8%最高。

交通部表示，TPASS月票去年7月上路實施以來，成效良好，去年運量成長量已達成年度目標，且經多方反映期待能持續推動，預計今年底提出後續推動計畫，以爭取2026年後常態推動預算，提供民眾方便又划算的公共運輸優惠措施。