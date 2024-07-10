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季風低壓蠢蠢欲動 賈新興：周日起留意颱風有機會發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近期仍要注意午後雷陣雨的發展。本報資料照片
近期仍要注意午後雷陣雨的發展。本報資料照片

什麼時候會有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，季風低壓蠢蠢欲動，觀察周日在南海及菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，增強為颱風的機率約2至3成。

近期天氣有4個重點，他說，高溫悶熱、午後西北雨天氣型態，要防曬、補充水分。另外，明天至周六台東有焚風發生的機率，台中以南沿海中午前易有局部短暫雨。觀察周日於南海及菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，增強為颱風的機率約2至3成。而下周一起東南水氣增，台東及恆春半島易有短暫雨。

降雨趨勢部分，賈新興表示，明天至周六，清晨至白天，台中以南沿海易有零星短暫雨，台東有焚風發生的機率，其中，明天午後，高雄以北及宜花東有局部短暫陣雨，周五午後， 台中以南及宜花東有零星短暫陣雨。周六午後，西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。周日午後，桃園以南山區、台南、高雄及花東有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周一至下周三，台東及恆春半島易有局部短暫陣雨，其中，下周一午後，桃園以南及花東山區有零星短暫陣雨。下周二午後，新竹以南山區及台南和高雄有零星短暫陣雨。下周三午後，各地山區及花東山區有零星短暫陣雨。下周四至下周五，台東及恆春半島易有局部短暫陣雨，其中，下周四午後，苗栗至嘉義山區及花東有局部短暫陣雨。下周五午後，西半部有局部短暫陣雨，花蓮亦有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

台東 恆春 颱風

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