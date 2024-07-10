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高壓減弱水氣增 今午後有較大雨勢 下周可能有低壓發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
預期今天午後對流還是比較旺盛，特別是中北部山區和近山區平地。本報資料照片
預期今天午後對流還是比較旺盛，特別是中北部山區和近山區平地。本報資料照片

近期連日午後雷陣雨，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，今天太平洋高壓開始東退，環境風向轉為偏南到西南風，因為高壓抑制對流的作用減弱，南來的水氣增多，所以預期今天午後對流還是比較旺盛，特別是中北部山區和近山區平地。

李至晟表示，這是因為這些地區落在西半部山區的下風處，對流發展後，就會順風往北到東北移動，為這些區域帶來降雨。南部跟東半部山區也有陣雨的機會，當然中午前還沒下雨時，各地還是要留意高溫防曬。如果到山區溪流，多留意天氣或水位變化。

明天高壓持續東退，環境風會更進一步轉西南風為主，李至晟表示，中南部轉為迎風面，清晨到上午就有零星海上雲系移入，導致沿海平地有短暫雨；主要的降雨還是來自午後熱對流雲系，只是隨著風向轉變，雨勢較大的區域會更轉移到北部、東半部山區跟東北部沿海。台東因為過山沉降的影響，有焚風出現的機會。預測周末太平洋高壓會再度增強西伸，午後熱對流降雨會逐漸減少，除了山區外，大都是晴朗悶熱的天氣。

下周還是相當夏季的天氣型態，李至晟表示，太平洋高壓一樣是呈現先強後弱的趨勢，但比較不一樣的是，西南季風有逐漸進入西太平洋的跡象。在南海菲律賓可能會有一到兩個熱帶擾動或低壓發展，目前預測周末前系統偏向在南海活動，直接影響台灣的機會不大；下周後期季風繼續深入到菲律賓以東，如果有系統發展的話，外圍水氣可能為台灣帶來降雨，持續觀察。

南海 菲律賓

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