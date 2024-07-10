颱風窩將建立 吳聖宇：預估下周就可能有熱帶擾動出現

連日午後熱對流雷雨的天氣，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，尤其是前兩三天高空冷心低壓通過，大氣狀態更加不穩定，午後雷雨不但降雨強，而且範圍廣，甚至有冰雹、強風等劇烈對流天氣伴隨出現。

吳聖宇表示，今天至周五因為北方短波槽東移，太平洋高壓強度有較為減弱趨勢，各地午後熱對流天氣將會持續，並且有局部大雷雨發生的機會。因為高壓較為東退，台灣附近的風向為偏南到西南風，除了午後雷雨之外，中南部迎風面也可能全天斷斷續續都有機會出現一些局部短暫陣雨。

周末兩天高壓有再度西伸，且高壓脊北抬的趨勢，吳聖宇表示，台灣附近風向轉為偏南到東南或偏東風，午後雷雨有機會減少一些，發生的區域也將逐漸往竹苗以南的地方偏移。

溫度方面仍是持續炎熱，吳聖宇表示，氣象署幾乎每天都發布高溫燈號，代表每天都有局部地區將超過36度或以上，接下來幾天，這樣的高溫可能還是要維持下去。

吳聖宇表示，值得注意的是，高壓北抬之後，南邊的空間逐漸讓出來，熱帶擾動將會開始發展，下周開始在南海、菲律賓一帶有季風低壓槽建立的趨勢，槽內轉變為適合熱帶低壓或颱風發展的區域，因此預估下周就可能就會有發展較好的熱帶擾動出現，沉寂已久的西北太平洋終於要開始恢復活力了。

至於熱帶擾動發展起來後，是不是會影響台灣，吳聖宇表示，還有待觀察，依照目前的預報資料仍然是難以掌握，先不必太過擔心，只需要保持更最新的預報資訊。