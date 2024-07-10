颱風7月中旬之後有機會生成 粉專：走向包括台灣 關注強度發展

颱風季，開季倒數。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，經過太平洋高壓長時間的霸占之後，模式預報顯示，7月中旬起，高氣壓即將讓出南方熱帶海洋的空間，讓颱風有地方能長出來，這意味著2024的颱風季，不遠了。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出歐洲模式未來10天的低壓預測走勢圖，提醒民眾留意趨勢，7月中之後出現的颱風系統，大方向很可能朝著台灣至菲律賓一帶過來，屆時安排活動，建議把颱風影響的可能納入考慮。

今年西太平洋的海溫比往年還高，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，對颱風來說，「就像超級大補丸一樣」，之前被高壓占著用不到，「現在能盡情享用」，颱風強度發展也許會很可觀，這是可以關注的地方之一。