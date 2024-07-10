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颱風季不遠了！氣象粉專：颱風7月中旬後有機會生成 走向包括台灣

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今飆37度高溫明天更熱 吳德榮：下周三前後颱風存在機率略調高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周二天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；明天起氣溫還會略為上升。記者杜建重／攝影
今天至下周二天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；明天起氣溫還會略為上升。記者杜建重／攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周二台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害；明天起氣溫還會略為上升。今天各地高溫約在36、37度左右，北部23至37度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

今天至周六大氣持續不穩定，吳德榮表示，近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。周日至下周二太平洋高壓逐漸增強，雖仍有午後對流，但略受到高壓抑制，其強度稍減弱、範圍略縮小。

至於是否有颱風生成？他說，歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬顯示， 14日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及50％。17日前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則略調高為30％；由於模擬持續調整中，對天氣會有什麼影響，應繼續觀察。

歐洲模式50次系集模擬顯示，14日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及50％（左圖）。17日前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則略調高為30％（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲模式50次系集模擬顯示，14日前後菲律賓東方至南海一帶熱帶低壓存在的機率，分別調整為60％及50％（左圖）。17日前後呂宋島附近輕颱存在的機率，則略調高為30％（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 高溫

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