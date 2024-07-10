名醫遭停聘控迫害 振興醫院：無關工會

振興醫院心臟內科名醫林昌琦指控，去年接任院內企業工會理事長，收到檢舉信，調查一名年業績三億餘元、抽成逾三千萬元曾姓女醫師，遭院方記過處分，他向勞動部投訴，院方上月遭罰十萬元，七月一日起卻將他停聘，理由為個人不當行為；林認為「這是針對性的迫害」，振興醫院則表示，與工會無關。

林昌琦表示，去年接任理事長，針對該超高業績不合理個案，向醫院提出質疑，但未獲合理、合法回應，他向衛福部尋求協助，院方卻以莫須有罪名，「先射箭、再畫靶」，將他解聘。

振興醫院說，林昌琦擅自對衛福部檢舉，並散布不實消息，曾姓醫師年度業績是二億而非三億，去年十一月對林記大過處分；林認為工會遭打壓，向勞動部申訴。

勞動部調查認為，林昌琦是工會理事長，舉發行為屬於工會活動，院方卻以人事權否定工會言論的正當性，下令塗銷對林昌琦的大過處分，六月又對振興醫院開罰十萬元。

雖然獲得勞動部支持，但林昌琦七月一日起卻遭到院方停聘。他表示，今年六月醫院召開醫師聘任徵審委員會，突然指稱他用藥違反健保申報規定，並以此為由不再續聘。

林昌琦認為這是針對性的迫害，標準的抹黑，用莫須有的理由開鍘；且事出突然，原本七、八、九三個月約四千名病人等著看診，院方完全不顧病患就醫權益。

振興醫院表示，已全力協助已預約林昌琦門診病人得到最妥善照顧。不續約原因為醫師個人的不當行為，與工會無關。