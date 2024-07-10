高度近視看字扭曲 竟是黃斑部病變

64歲陳先生曾近視高達1200度，動了白內障手術後度數大幅減少，就沒有做眼睛定期檢查，沒想到，一天晚上看書時，突然感覺文字出現扭曲看不清狀況，就醫檢查竟是黃斑部病變。眼科醫師指出，高度近視本身就是一種疾病，各種眼部病變風險高，仍應定期檢查追蹤。

書田診所眼科主任醫師顏敏芳表示，陳先生出現文字扭曲變形症狀，可能是高度近視引起黃斑部病變外，黃斑部皺褶、老年性黃斑部病變、糖尿病黃斑部水腫、視網膜血管阻塞等都是可能的原因。

「高度近視就是一種疾病」，顏敏芳表示，高度近視黃斑部病變是因高度近視造成眼軸過長，視網膜下產生新生血管造成出血或水腫，進而影響視力，使得看文字或影像出現扭曲變形，還可能有顏色分辨異常、看見固定中心黑影等症狀。

顏敏芳說，眼軸變長不可逆，不會因為雷射手術就回復眼球的形狀，這類患者仍然屬於高危險群。以陳先生狀況為例，經散瞳眼底檢查、光學共軛斷層掃描(OCT)及螢光眼底攝影檢查，確診為高度近視引發黃斑部病變，黃斑部下有不正常的血管滲漏，造成黃斑部水腫，才會出現看東西扭曲現象。

顏敏芳指出，高度近視者的各種眼部病變風險都比較高，例如視網膜剝離、白內障、青光眼、黃斑部病變等，即使因屈光手術或白內障手術後近視度數減低，高度近視帶來的病變風險仍然存在。

治療方面，顏敏芳說，目前健保可事先送審申請給付眼內注射抗新生血管藥物，早期進行治療可阻止視力繼續惡化，降低失明風險，但治療後仍有復發的可能，須定期回診追蹤。陳先生治療2周後，看字扭曲的情況獲得改善。

生活型態轉變及3C產品的盛行，顏敏芳提醒，平時要多留意用眼的習慣、時間及姿勢，若發覺眼睛有異狀時，要盡早就醫治療。