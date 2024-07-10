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譚敦慈消暑5招 健康不放暑假
炎炎夏日，光是站著不動就全身汗，完全不想走出戶外。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，她每天堅持運動，走10公里或爬樓梯，四季都不休息。為了避開過量紫外線，她選擇早上7點前出門爬山，一個小時內結束行程，避免在炙熱的陽光下曝曬太久。
譚敦慈說，曬太陽可以幫助人體合成維生素D，但是不需要在豔陽下大曬特曬，且要戴太陽眼鏡、做好臉部防曬，避免長出斑點、黑色素沉澱。
夏日補水非常重要，譚敦慈強調，除了調整體溫、預防脫水外，也能讓運動表現事半功倍。建議出門運動前，先喝水提高身體的保水力；運動時，適度補水，保持「水合狀態」；運動後，仍不忘喝水，補足流失的水分。
許多人不愛喝水，覺得白開水喝起來沒味道，譚敦慈建議，可以把蕎麥加在水裡，或是煮麥茶解渴，讓水多了一股淡淡的穀香。她提醒，勿把茶、咖啡列入每天的飲水總量，裡頭的咖啡因、單寧酸會影響鈣質、鐵質吸收，還會利尿。
夏日冰涼的手搖飲非常誘人，譚敦慈表示，含糖手搖飲是三高地雷，其中的高精製糖會增加熱量，也提高罹患胰臟癌的風險，而高果糖糖漿也會間接增加尿酸的形成，容易引發痛風發作。
俗話說：「怕熱就別進廚房」，但是夏季的廚房真的好悶熱，譚敦慈力求做菜效率，減少長時間在廚房開火的熱傷害。她推薦可以多準備涼拌料理，可利用醋、梅子、糖、開水醃製小黃瓜、白蘿蔔，以及雞胸肉蒸過後拌些醬汁，清爽開胃，也保持營養均衡。
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