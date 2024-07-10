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退休力／73歲靠壺鈴增肌 帶人瑞爸鍛鍊

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導
田玉笛(左)將帶領學員學習壺鈴運動，能有效增肌減脂，並同時進行肌力和有氧訓練。記者曾原信／攝影
田玉笛(左)將帶領學員學習壺鈴運動，能有效增肌減脂，並同時進行肌力和有氧訓練。記者曾原信／攝影

「上完壺鈴課後，真的讓我變健康了，回家後還能將傳授給100多歲的父親，希望他也能變得更健康。」73歲林阿姨說，壺鈴運動可以有效提升心肺功能、體適能和預防肌少症，她上了壺鈴課後，體力增強了，可以更好地照顧年邁父親，維護良好的生活品質。

壺鈴運動可以訓練全身核心、在家也可輕鬆運動，使得壺鈴成為一種高性價比的健身器材。曾經參加聯合報健康事業部推出壺鈴課程的學員指出，完成課程後，身體感受到明顯變化，不僅手腳變得更有力，也不再感到腰痠背痛，精神狀態變得更好。此外，有些學員在學會壺鈴運動後，還應用到其他日常活動中，例如：提重物、日常家務等，使得生活更加便捷和健康。

掌上健身房 可鍛鍊到全身

有「掌上健身房」之稱的壺鈴，能夠同時訓練上肢、下肢及核心肌群，達到全身性的鍛鍊效果。運動教練田玉笛指出，壺鈴運動對於增肌減脂有顯著的效果，可以同時進行肌力和有氧訓練，對於提高基礎代謝率、燃燒脂肪和增加肌肉質量非常有幫助。

壺鈴運動中常見「盪壺」動作，田玉笛說，此動作能在短時間內快速提升心率，消耗大量熱量，達到減脂效果，特別是當動作持續一段時間後，效果更加明顯，還能提升心肺功能、肌力、肌耐力、柔軟度、反應敏捷和平衡能力，這些體適能要素對於中高齡人士尤為重要，能有效預防肌少症。

友善中高齡 先以沙袋練習

許多學員在上課初期，對於壺鈴的重量感到畏懼，認為自己無法舉起4公斤的壺鈴，因此課程上使用的是沙袋壺鈴，不僅增添了中高齡學員安全性，也不易產生運動傷害，而學員透過課堂練習逐漸適應，能輕鬆從雙手持握過度到單手持握，甚至挑戰更多動作，這讓他們感到極大的成就感。

聯合報健康事業部將於8月7日推出「強肌運動系列─增肌減脂抗老減齡」課程，共10堂課。田玉笛指出，前4堂課為基礎課程，主要教授壺鈴的基本動作，包括深蹲、壺鈴寬腳練、下肢訓練、單側訓練和穩定性訓練等；後6堂課為進階課程，根據學員的熟練程度和體能狀況，增加訓練強度及難度，確保學員在安全的前提下，可以全方位提升自身體能。

壺鈴課程中，將透過深蹲、單側訓練等動作，模擬日常生活中的動作，例如：上下樓梯、穩定地提重物等，幫助學員在實際生活中應用這些技巧，提升日常活動的能力和效率。學員在訓練過程中，可以嘗試不同的動作和組合，例如：土耳其式站立、盪壺等，這些動作既具有挑戰性，又充滿樂趣，有興趣的人歡迎報名。

強肌運動系列─增肌減脂抗老減齡10堂課

上課日期：

●初階壺鈴訓練：8月7日、14日、21日、28 日

●進階壺鈴訓練：9月4日、11日、18日、25日、10月2日、10月9日

上課時段（分上午班與下午班）：上午10時40分至12時10分、下午3時至4時30分

地點：台北市青少年發展處-4樓舞蹈教室（台北市仁愛路一段17號4樓）

洽詢：02-8692-5588轉5869

中高齡 健身房 運動傷害

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