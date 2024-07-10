團購熱門 日本玄米油檢出致癌物質

號稱「純天然、超健康」，從日本進口的「玄米胚芽油」成為時下熱賣油品，但衛福部食藥署昨公布最新邊境不合格名單中，來自日本山形的「玄米胚芽油」榜上有名，原因為「縮水甘油脂肪酸酯」（GEs）超標，如果長期食用，恐提高致癌風險。

衛福部從今年元旦起於邊境檢驗進口油脂，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，「縮水甘油脂肪酸酯」具有致癌性與基因毒性，針對市售供食用或作為食品加工原料的植物性食用油脂、魚油及海洋生物油脂，擬定「縮水甘油」、「環氧丙醇」限量標準為每公斤一千微克。

林金富指出，品炘科技日前從日本山形輸入的「玄米胚芽油」，檢出「縮水甘油脂肪酸酯」達每公斤一六八八微克，製造廠為三和油脂株式會社，違規品項八二九四點四公斤，全數退運或銷毀。另針對該進口業者從日本輸入的同號列產品，邊境檢驗強度調高為百分之二十至五十加強抽批。近半年從日本輸入六十六批油品，累積一批不合格。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，在製造橄欖油、棕櫚油、玄米胚芽油等植物油過程中，均需高溫精鍊，溫度如果超過兩百度，就可能產生「縮水甘油酯肪酸酯」。消費者購買這些油品，不管是直接淋在食物上，或是油炸用，吃下肚後，就會轉成「縮水甘油」，如果長期攝取，恐引發致癌風險。

根據國際癌症研究中心（IARC）資料，「縮水甘油」具有基因毒性，且致癌性達到二A，對人體致癌的可能性較高。顏宗海表示，動物實驗顯示，受試動物如果長期攝取「縮水甘油」，罹患肺癌、肝癌等惡性腫瘤的風險較高，雖然在人體尚無確切的致癌證據，但仍建議，民眾應該多多食用蔬菜、水果，並減少攝取含油量高的食物。

井富油脂自阿拉伯聯合大公國輸入的「棕櫚油」，同樣被檢出「縮水甘油脂肪酸酯」，其含量更高，達到每公斤二六三四微克，本次違規產品共四十公斤，全數退運或銷毀，邊境加強對業者的檢驗強度。