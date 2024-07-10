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上周99死 新冠疫情恐達高峰

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
新冠疫情上周新增987本土併發症住院病例，且造成增99人死亡，疾管署發言人曾淑慧表示，此波高峰可能落在本周或上一周。圖／本報資料照片
新冠疫情上周新增987本土併發症住院病例，且造成增99人死亡，疾管署發言人曾淑慧表示，此波高峰可能落在本周或上一周。圖／本報資料照片

新冠疫情日趨嚴峻，上一周新增九八七本土併發症住院病例，且造成增九九人死亡，疾管署發言人曾淑慧表示，此波高峰可能落在本周或上一周，推估單周將有五至六萬人染疫。感染科專家示警，KP.3、LB.1的免疫逃脫能力較強，加速病毒傳播，以致七月第一周住院人數為六月初的五倍之多。

近四周社區變異株監測統計，本土變異株檢出以JN.1最多，占比為百分之卅八，但呈下降趨勢；其次為KP.2本土占比百分之廿三，LB.1為百分之十八，KP.3占百分之十四、XDV.1占百分之五。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠併發症新增九八七例本土病例，跟前一周相比，增幅為百分之六。上周新增九九例死亡，跟前一周相比，漲幅高達百分之五十五。曾淑慧指出，本波新冠疫情高峰可能落在本周或上一周，單周約五至六萬人確診染疫。

防疫醫師林詠青指出，上周最年輕的確診住院個案為北部六個大女嬰，為早產寶寶，尚未接種新冠疫苗，七月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水，隔兩天因呼吸困難、食欲、活動力下降，家長緊急陪同到急診就醫，快篩結果為陽性，且有肺炎症狀，目前一般病房觀察中。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，以往夏季新冠病毒通常在八月底、九月初達到高峰，但今年卻是早到了一兩個月，原因在於五月十九日起全面鬆綁口罩令，進出醫療院所無須強制戴上口罩，不少人搭乘大眾運輸工具不戴口罩，致染疫人數漸增。

新冠XBB疫苗全國接種率僅約百分之十二，仍屬偏低，而上周接種兩萬六千人次，也前一周三萬下降了百分之十三。曾淑慧推測，不少民眾仍在觀望中，希望等待年底的新疫苗，但新的疫苗將於十月後開打，且要接種兩周後才會有保護力，現行XBB疫苗對JN.1等變異株仍有保護力，應儘速接種。

口罩 新冠疫苗 疫情

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