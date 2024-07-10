健康你我他／找出退休力罩門 知己知彼能進步

「年度退休力檢測」是一項既實用又有趣的工具，每年我都迫不及待地想測試一下退休力。通過這項檢測，不僅可以清楚了解自己退休力的進步與不足，還能確定需要改善的部分。

與上次檢測相比，今年仍是「翩翩蝴蝶」，但值得欣慰的是，總分從上次的57分提升至64分。排名從活躍好學、財務、自在獨立、社會連結到健康，稍微變動為活躍好學、自在獨立、財務、社會連結到健康。

兩次檢測均顯示，健康是我退休力的最大罩門，因此，未來最需要加強的是促進健康。除了維持每日跑步、太極拳和氣功，以及定期登山健走外，我應定期進行全身健康檢查，每半年進行牙齒、視力、聽力等追蹤檢查。此外，我的高尿酸和血糖臨界等問題，必須定期回診和檢測外，更要遵醫囑按時服藥，將相關數值控制在合適範圍內。

俗話說：「知己知彼，百戰不殆」，感謝健康版精心設計這麼實用的工具，讓我清楚了解自己的退休力與變化情況。然而，僅知道是不夠的，若不採取行動，一切都徒勞無功。我向自己承諾，從現在起，要說到做到、言行一致，以具體行動改善健康。

希望在下一次檢測時，每個項目都有所進步，尤其是健康項目不要再墊底，整體持續進步，以「王者獅子」作為努力的目標，並以健康分數不低於70分作為達標標準。