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加熱菸走私猖獗損失百億菸捐 衛福部長：12家申請上市加速審查

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、衛福部長邱泰源（右）等今赴立法院備詢。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰（左）、衛福部長邱泰源（右）等今赴立法院備詢。記者胡經周／攝影

衛福部長邱泰源今天表示，目前有12家加熱菸申請上市，有4家進行到某一程度，要求補件都未補上，相關審查進度可清楚呈現給大家，衛福部會加速審查進度。

邱泰源是在立法院院會答覆國民黨立委游顥質詢時，作了以上表示。游顥說，加熱菸尚未開放進口上市，造成走私猖獗，政府也無法課徵菸捐，一旦徵收到足額的菸捐，還可以挹注百億癌症新藥基金。

有關走私新興菸品造成菸捐稅額的損失，國健署曾在立法院社福衛環委員會公布一項數字，因為加熱菸沒有合法上市販售，引發許多走私爭議，造成菸捐損失一年有百億之多。

游顥指出，政府已經開徵菸捐，但對於糖捐，尤其是酒捐等，都是民生重要物品，如果貿然開徵支應癌症治療經費，會引起民怨。行政院長卓榮泰說，不會課徵酒捐糖捐，會用公務預算支應，尋求企業捐款。

有關加熱菸上市審查進度，邱泰源表示，衛福部國健署專家小組非常積極，每周都在開審評會，目前大概有12家有意申請，有4家進行到某一程度，但要求補件都未補上，相關審查進度都可清楚呈現給大家，衛福部會加速審查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 游顥 衛福部

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