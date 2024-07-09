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怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

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藥師林士峰臉書突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
經常發文討論時事的藥師林士峰，今晚於臉書發文宣布，所經營的瑞士東民藥局營業到7月19日，「這是一個很痛心且重大的決定」。圖／取自藥師林士峰臉書
經常發文討論時事的藥師林士峰，今晚於臉書發文宣布，所經營的瑞士東民藥局營業到7月19日，「這是一個很痛心且重大的決定」。圖／取自藥師林士峰臉書

經常發文討論時事的藥師林士峰，今晚於臉書發文指出，宣布所經營的瑞士東民藥局營業到7月19日，「這是一個很痛心且重大的決定」，還請各位瑞士粉們見諒，真的很抱歉。胸腔內科醫師蘇一峰也在下方留言，「辛苦了！健保制度下，台灣醫療很難做....」。林士峰則回應，「蘇醫師也辛苦了，真心希望，至少還我們一點一元，身為醫事人員卑微的要求。」

林士峰在臉書發文的第一句話就說，「有一件事要跟各位鄉親說聲抱歉」，因這半年瑞士藥局陸陸續續離職了三名藥師，不管怎麼徵藥師都徵不滿；相信有些鄉親發現，在沒有藥師執業的時候，藥局採取不接處方箋的措施應對，讓必須精密處理的處方箋藥品能盡可能正確無誤的交付病患手中。但這個措施，他承受了很大的壓力，因為這與他「就是快就是有藥」的宗旨相違背。

林士峰表示，為了提升服務能量和品質，做了一個很痛心且重大的決定，決定把瑞士東民藥局收起來，瑞士東民藥局就營業到7月19日。

藥局 蘇一峰 醫師

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