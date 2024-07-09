快訊

來台30年花光積蓄養200隻貓 高雄「英國馬爺爺」過世

怎麼徵藥師都徵不滿！林士峰突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬物齊漲！陳亞蘭號召認捐「1919救助套餐」 助弱勢家庭

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
基督教救助協會「1919食物銀行」與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，呼籲民眾踴躍認捐每套300元的「1919 救助套餐」，期望今年至少募集6萬套。圖/基督教救助協會提供
基督教救助協會「1919食物銀行」與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，呼籲民眾踴躍認捐每套300元的「1919 救助套餐」，期望今年至少募集6萬套。圖/基督教救助協會提供

物價上漲，弱勢家庭雪上加霜，基督教救助協會「1919食物銀行」連續7年與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作，發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，今天記者會更邀來首位女性金鐘影帝歌仔戲小生陳亞蘭擔任代言人，呼籲民眾踴躍認捐每套300元的「1919救助套餐」，期望今年至少募集6萬套，資助全台5200戶以上的弱勢家庭。

據主計總處2月統計，2023年國人每人每月經常性薪資為4萬5496元，納入物價上漲因素後，年減0.05%，連3年負成長。偏偏各項民生支出陸續上漲，今年5月與去年同期相比，醫療保健漲了3.45%，食物漲了3.43%，居住則為2.32%，造成民眾生活壓力，而其中影響最大的，便是經濟弱勢家庭。

據2023年1919食物銀行年度報告，在5990戶受助戶的平均每月支出類別中，「伙食費」佔 36.65%、「水電瓦斯費」佔 6.74%、「居住」（含房貸、租金）佔 15.38％ ，總計三項基本支出占每月總支出約6成，顯示受助戶有限所得多花在基本生活上，一旦物價上漲，生活自然雪上加霜。

救助協會說分析，受助戶主要問題最多是「身心失去部分能力」，占39.42%，其次為「獨居老人」，占25.12%。這些受助戶因身心障礙或年紀老邁而影響工作能力，以致生活艱苦，就像住在桃園大溪的成德阿公（化名）。

80多歲的成德阿公，獨自租屋在老舊三合院，無妻無兒無房，孤家寡人。做了一輩子的工，如今腿不行了，無法工作，還有嚴重氣喘。臥室牆面剝落，多處漏水，發霉長青苔，甚至連馬桶都沒有。因物價飛漲，十幾年沒漲的房租，年初一口氣漲了25%，從4千變5千，讓他的生活更加窘迫。

透過市府社工轉介，龍溪福音1919服務中心（中華協力會大溪福音堂）主任蕭玟玲牧師前往探訪，立刻就替他申請了1919食物包。1919食物銀行也媒合了根基營造公司，幫阿公免費修繕、安裝馬桶。苦了十幾年，現在阿公總算不用再擔心三餐，能安心居住了。

救助協會說，1919食物銀行自2011年4月起，每兩個月透過全台志工親送每份市價約3000元的食物包到受助戶家中。截至今年5月止，總計已透過911個1919服務中心，服務7萬4530戶次，發出31萬3046包食物包。自2018年6月起，1919食物銀行與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作，呼籲民眾運用ibon機台、i預購，及i划算等線上購物平台的便利訂購機制，認捐每套300元的「1919救助套餐」，目標是一年募集6萬套，總計6年來已募集超過48萬套。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，2024年1919食物銀行預計籌募2億6400萬元（物資+現金），盼望透過全台900多間1919服務中心、12間實體1919食物銀行，持續提供基本生活物資，幫助全台5200戶的弱勢家庭，讓許多像成德阿公這樣失能又獨居的長者，能幸福開飯。

弱勢家庭 獨居老人 社工 食物銀行 馬桶

延伸閱讀

哥哥患僵直性關節炎 陳亞蘭破關人生「艱苦人幫得上」

「勇氣家族」大結局 陳亞蘭嗨喊：我得獎了！

邱瓈寬媽媽告別式／陳亞蘭代表楊麗花歌仔戲致意

陳亞蘭拿出心愛戲服 「愛女」驚喜穿林鳳嬌洋裝

相關新聞

藥師林士峰臉書突宣布藥局歇業 蘇一峰留言說「這句話」

經常發文討論時事的藥師林士峰，今晚於臉書發文指出，宣布所經營的瑞士東民藥局營業到7月19日，「這是一個很痛心且重大的決定...

反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

立法院明將排審「核子反應器設施管制法」修法，反核團體今晚號召民眾集結在立法院外表達抗議，盼明天委員會勿草率修法。主辦單位...

豬肉這樣煮出大事？一家已3人中風 10多歲孩子罹高血壓

豬肉常見，但也不能亂吃！有台灣護理師分享個案，指有一家人天天吃豬肉，更會用1種煮法食用，結果全家都有高血壓，包括...

爬山前謹記「1救命動作」只要5分鐘 內政部：關鍵時刻救回你一輩子

你也喜歡登山嗎？出發前一個簡單的動作，可能在危急時刻救你一命！內政部臉書粉專日前發文提醒...

影／反核立場堅定 金曲獎歌手巴奈以歌聲表達訴求

全國廢核行動平台及台灣公民陣線今晚在立法院前舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，金曲獎原住民歌手巴奈以歌聲，表達反對...

加熱菸走私猖獗損失百億菸捐 衛福部長：12家申請上市加速審查

衛福部長邱泰源今天表示，目前有12家加熱菸申請上市，有4家進行到某一程度，要求補件都未補上，相關審查進度可清楚呈現給大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。