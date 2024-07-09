萬物齊漲！陳亞蘭號召認捐「1919救助套餐」 助弱勢家庭

物價上漲，弱勢家庭雪上加霜，基督教救助協會「1919食物銀行」連續7年與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作，發起「食食來相助，餐餐有飯吃－1919救助套餐」勸募行動，今天記者會更邀來首位女性金鐘影帝歌仔戲小生陳亞蘭擔任代言人，呼籲民眾踴躍認捐每套300元的「1919救助套餐」，期望今年至少募集6萬套，資助全台5200戶以上的弱勢家庭。

據主計總處2月統計，2023年國人每人每月經常性薪資為4萬5496元，納入物價上漲因素後，年減0.05%，連3年負成長。偏偏各項民生支出陸續上漲，今年5月與去年同期相比，醫療保健漲了3.45%，食物漲了3.43%，居住則為2.32%，造成民眾生活壓力，而其中影響最大的，便是經濟弱勢家庭。

據2023年1919食物銀行年度報告，在5990戶受助戶的平均每月支出類別中，「伙食費」佔 36.65%、「水電瓦斯費」佔 6.74%、「居住」（含房貸、租金）佔 15.38％ ，總計三項基本支出占每月總支出約6成，顯示受助戶有限所得多花在基本生活上，一旦物價上漲，生活自然雪上加霜。

救助協會說分析，受助戶主要問題最多是「身心失去部分能力」，占39.42%，其次為「獨居老人」，占25.12%。這些受助戶因身心障礙或年紀老邁而影響工作能力，以致生活艱苦，就像住在桃園大溪的成德阿公（化名）。

80多歲的成德阿公，獨自租屋在老舊三合院，無妻無兒無房，孤家寡人。做了一輩子的工，如今腿不行了，無法工作，還有嚴重氣喘。臥室牆面剝落，多處漏水，發霉長青苔，甚至連馬桶都沒有。因物價飛漲，十幾年沒漲的房租，年初一口氣漲了25%，從4千變5千，讓他的生活更加窘迫。

透過市府社工轉介，龍溪福音1919服務中心（中華協力會大溪福音堂）主任蕭玟玲牧師前往探訪，立刻就替他申請了1919食物包。1919食物銀行也媒合了根基營造公司，幫阿公免費修繕、安裝馬桶。苦了十幾年，現在阿公總算不用再擔心三餐，能安心居住了。

救助協會說，1919食物銀行自2011年4月起，每兩個月透過全台志工親送每份市價約3000元的食物包到受助戶家中。截至今年5月止，總計已透過911個1919服務中心，服務7萬4530戶次，發出31萬3046包食物包。自2018年6月起，1919食物銀行與「7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台」合作，呼籲民眾運用ibon機台、i預購，及i划算等線上購物平台的便利訂購機制，認捐每套300元的「1919救助套餐」，目標是一年募集6萬套，總計6年來已募集超過48萬套。

基督教救助協會秘書長夏忠堅指出，2024年1919食物銀行預計籌募2億6400萬元（物資+現金），盼望透過全台900多間1919服務中心、12間實體1919食物銀行，持續提供基本生活物資，幫助全台5200戶的弱勢家庭，讓許多像成德阿公這樣失能又獨居的長者，能幸福開飯。