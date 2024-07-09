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回響／內政部將邀彰縣府、民團 協調完成濕地評定

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部指出，未來將持續和各縣市政府、民團積極聯繫合作，提升對全國58處重要溼地的保育工作。圖／內政部提供
內政部指出，未來將持續和各縣市政府、民團積極聯繫合作，提升對全國58處重要溼地的保育工作。圖／內政部提供

本報「陽光行動」報導反國光石化運動後，預定場址畫設國家級濕地計畫淪為口號。內政部次長董建宏今天指出，彰化海岸濕地劃設與評定存在跨越行政轄區、民眾意見不一等問題，國家公園署近日將主動邀集彰化縣政府、雲林縣政府、彰化縣野鳥學會協調研商，積極協助完成評定程序。

彰化野鳥學會過去提報屢被要求補件，今年3月被中央駁回。彰化鳥會理事長林仁勇說，推動國家濕地卻要民間團體負全責，一再被要求補件，實在本末倒至。接手的彰化環盟表示，將把提報範圍一分為二，福興、芳苑對潮間帶利用率高，將先提報畫設，大城鄰近濁水溪出海口天然災害多，目前意見分歧，列為第二階段提報。

國家公園署說明，彰化縣野鳥學會建議評定劃設彰化海岸濕地，行政轄區跨越鹿港鎮、福興鄉、芳苑鄉、大城鄉及雲林縣麥寮鄉，該區域由當地環境保護團體推薦為國家重要濕地，也經國家重要濕地諮詢小組建議劃設為國家級國家重要濕地，但因部分民眾持反對意見，2013、2014年間國家重要濕地諮詢小組決議該案建議排除爭議範圍優先辦理評定作業。

國家公園署表示，彰化縣政府於2018年5月28日轉送彰化縣野鳥學會「彰化海岸國家重要濕地分析報告書」，當時營建署邀集內政部重要濕地審議小組委員及相關單位辦理現地會勘，由於畫設區域涉私有土地，部分居民表達不同意見，長期討論後仍未達成共識，因此決議請申請單位野鳥學會持續溝通。營建署也自該年起補助彰化縣府辦理濕地劃設溝通作業。

國家公園署指出，彰化縣政府於去年11月15日轉送彰化縣野鳥學會建議評定劃設重要濕地報告書，因野鳥學會、部分居民仍未形成畫設共識，以及修訂分析報告書內容屆期未補正及補正後仍不符規定的情形，國家公園署在今年3月26日依法駁回。

董建宏表示，國家公園署近日將主動邀集彰化縣政府、雲林縣政府及彰化縣野鳥學會協調研商，協助完成彰化海岸濕地評定程序。未來也將持續和各縣市政府、民間團體積極聯繫合作，共同提升對於全國58處重要濕地的保育工作，維護台灣珍貴自然資產。

他強調，內政部每年投入濕地保育及復育經費約9千萬元，今年增加至1億餘元，並積極與民間團體合作守護溼地；未來將持續透過濕地標章，濕地友善產業，並規畫從物種保育、棲地維護與環境永續等面向，持續推動國家公園、濕地及海岸保育公私協力機制維護自然資產。

內政部 國家公園 濕地 野鳥 鳥會

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