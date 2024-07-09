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豬肉這樣煮出大事？一家已3人中風 10多歲孩子罹高血壓
豬肉常見，但也不能亂吃！有台灣護理師分享個案，指有一家人天天吃豬肉，更會用1種煮法食用，結果全家都有高血壓，包括10多歲小孩，並已有2至3個人中風。護理師提醒，這種煮法可偶爾使用，但千萬不要常用。
台灣毒物科護理師譚敦慈在節目「醫師好辣」中分享病例，有1戶賣豬肉人家天天3餐都會吃豬肉，還會用豬油烹煮料理食用，長期以來全家都有高血壓，包括10多歲的孩子，更已有2至3人相繼中風。
譚敦慈解釋，豬油內含的飽和脂肪酸較高，會讓壞的膽固醇上升，過量攝取或危害人體健康。她補充，偶爾使用豬油提味無大問題，但千萬不要每餐都使用同種油類。
譚敦慈又引述美國心臟科醫學會建議使用3種油，分別是「苦茶油」、「橄欖油」與「芥花油」，都是單元不飽和脂肪酸很高的油，能讓人體內好的膽固醇上升。
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文章授權轉載自《香港01》
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