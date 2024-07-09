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反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役。記者侯永全／攝影
反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役。記者侯永全／攝影

立法院明將排審「核子反應器設施管制法」修法，反核團體今晚號召民眾集結在立法院外表達抗議，盼明天委員會勿草率修法。主辦單位表示，活動前受到午後短延時豪雨影響，現場人數一度冷清，但下班期間人潮慢慢湧入，現場擺約700張椅子，活動進行約一小時，參與人數已破700人，還有部分人潮站在一旁觀看。

反核團體針對核電廠延役修法提出3大主張，包含在核安疑慮未釐清、核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役；行政院、經濟部、核安會，依國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，並向社會充分揭露延役的風險與成本；立法院各黨派及委員放下意識形態，為人民把關核電延役的風險與成本，並啟動核廢處置立法等。

2024金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈（Panai Kusui）也受邀至現場表演，巴奈表示，2012年因經濟部公告遴選出了台東縣達仁鄉的「南田村」，作為低階核廢料的最終場址，因此當年進行了反核巡迴活動；巴奈說，常常想，到底需要多少電力，台東只用了占全台0.5％的電力，卻要替全台解決核廢料的問題。

「那些在冷氣房談永續的人很怪」，巴奈表示，所謂的永續是要平衡自身製造的汙染，若沒辦法平衡，又該如何談永續，大家沒有這麼愛環境，比較愛錢，當政策或政治人物開始遊說會變窮、沒有錢，這也是種威脅，因此即便環境付出了很大的代價，也要在所不惜當有錢人。

另外，巴奈現場還演唱了今年首度發行的台語專輯「夜婆」中的歌曲「鯪鯉」，呼籲明天立法院要進行審查的立委「好好做人」；「假死鯪鯉」原意是，愛裝死的穿山甲，意指叫人不要裝死。

前環保署副署長詹順貴批評，國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢抹煞民進黨過去8年的能源政策，尤其是以發展再生能源的政策，不管是離岸風電或太陽能光電，幾乎都是以批評角度出發，但這些批評並不全都有道理。

詹順貴表示，童子賢提到的小型模組核電廠（SMR），因發電效率不佳難以發展，而核融合技術目前還在實驗室階段，未來20年想要商業化難上加難。

詹順貴進一步指出，中研院前院長李遠哲今接受專訪，並公開支持童子賢的擁核理念，「這是往正確的道路嗎？」詹順貴說，過去全力發展再生能源是走在正確的道路上，現在不論是要用為了達到淨零排放、或是科技大廠欲來台發展AI等技術將增加用電量等，都不該是發展核能的理由。

詹順貴說，只要政府積極克服困難，排除不肖廠商，就可以讓再生能源的發展與環境共存共榮，另外也呼籲賴清德政府要講清楚未來的能源政策規畫，到底是否使用核能，讓民眾可以用選票來做選擇。

反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役，活動進行2小時，現場人數破1000人。記者侯永全／攝影
反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役，活動進行2小時，現場人數破1000人。記者侯永全／攝影
2024金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈今晚至反核團體活動現場演唱。記者侯永全／攝影
2024金曲獎最佳台語專輯獎得主巴奈今晚至反核團體活動現場演唱。記者侯永全／攝影
反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役。記者侯永全／攝影
反核團體今晚號召民眾至立法院前表達抗議、反對老舊核電廠延役。記者侯永全／攝影

反核 巴奈 李遠哲 核電 立法院 詹順貴

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