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爬山前謹記「1救命動作」只要5分鐘 內政部：關鍵時刻救回你一輩子

聯合新聞網／ 綜合報導
內政部提醒，如果民眾準備前往山區活動，請一定要花個5分鐘，學會使用「離線地圖」，關鍵時刻可能救回你一輩子。示意圖／Ingimage
內政部提醒，如果民眾準備前往山區活動，請一定要花個5分鐘，學會使用「離線地圖」，關鍵時刻可能救回你一輩子。示意圖／Ingimage

你也喜歡登山嗎？出發前一個簡單的動作，可能在危急時刻救你一命！內政部臉書粉專日前發文提醒，如果民眾準備前往山區活動，請一定要花個5分鐘，學會使用「離線地圖」，關鍵時刻可能救回你一輩子。

內政部曾指出，在山上迷路，不同於在城市裡迷路，不會有路牌、不會隨時有路人可以問，更不可能有交通工具可以搭乘，更重要的是，當身在數千公尺海拔的高山，或是走在陡峭崎嶇的溪谷，手機可能連一格訊號都沒有，更別說是上網使用導航。

加上山上地形、氣候多變，沿途獸徑夾雜，一個不留神就可能偏離登山路線，即使是資深山友，登山時也經常需要停下來打開「離線地圖」，確認自己的方向是否正確。因此先在手機下載好「離線地圖」，只需要5分鐘，不僅有各種登山路線供免費下載、操作簡單，沒有網路也能看到自己所在的位置，還可跟著山友紀錄的路線，確保沒有走偏。

若不幸發生迷途狀況，內政部請民眾牢記「STOP」口訣：S（Stop）先停下行動；T（Think）回想迷途路段，如果沒有辦法回到原路，請留在原地；O（Observe）觀察身邊資源，如食物、裝備等，以及周遭環境有無石洞、樹洞等能遮風避雨，避免下切溪谷；以及P（Plan）擬定待援計畫，分配飲食水量，注意保暖，並善用手機離線地圖APP，至通訊位點撥打緊急救難號碼「112」，等待救援。

內政部 地圖 山友

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