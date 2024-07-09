「阿焦」作祟怎麼辦？ 藥師：適時服藥減緩焦慮、壓力緩解可停藥

電影「腦筋急轉彎2」在全台熱播，引發高度討論，其內容主要談論人類情緒相關，女主角步入青春期，出現焦慮情緒，電影中也因此出現新角色「阿焦」。藥師花逸修說，不論青春期少男少女或成年人，難免有焦慮時刻，建議民眾適時使用身心科藥物，但在消除、適應壓力源後，可逐步減藥，不需終身服藥。

花逸修說，民眾對於至身心科就診，或領取精神科藥物仍抱有身刻板印象，擔心外界眼光不敢去就醫，但如果焦慮與壓力不好好處理，恐會出現心悸、呼吸困難、坐立難安等症狀，嚴重時導致失眠，影響工作與生活，建議在尋求醫療人員建議後，合理使用藥物度過難關。

「焦慮引發的心悸，可藉心律錠劑減緩。」花逸修表示，此類藥物也被拿來治療高血壓、心絞痛、偏頭痛等，若有服用心血管藥物，或甲狀腺功能異常者，需與醫師進一步討論，藥物間是否彼此影響，對療效或安全性產生負面影響。

除心律錠劑外，臨床上醫師常會增加血清素或腎上腺素等藥物，花逸修表示，此類藥物多在服藥後2至4周才有效果，剛開始服藥時較容易產生副作用，需要一段時間適應，屬正常現象；另，民眾常聽到鎮定劑，此類藥品藥效來得快，適合在不易入睡時使用。

民眾常憂心，精神科藥物是否一吃就是一輩子，花逸修表示，精神科藥物可協助民眾度過難關，在醫師用藥指導下，建議搭配心理諮商等輔助治療，協助調整生活型態，消除或適應壓力源，此後即可逐步減藥，不必一輩子服用精神科藥物。