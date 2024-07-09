快訊

籃球／職籃重新洗牌確定！新聯盟7隊迎接「台灣職業籃球大聯盟」

三重滅門悲劇！丈夫殺妻後逃北投「攜子輕生雙亡」 監視器拍下他最後身影

比特幣大跌兇手抓到了！這國政府拋售 令投資人惴惴不安

第3屆原創IP風雲榜 24部漫畫、20部小說角逐TOPIP獎

中央社／ 台北9日電

第3屆原創IP風雲榜入圍名單揭曉，共有24部漫畫及20部小說將角逐TOPIP獎。中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，此次首次開放非協會會員出版品參賽，作品面向更多元。

原創IP風雲榜由中華動漫出版同業協進會和文化內容策進院自2022年起合作舉辦，透過參賽作品內容、銷量、聲量、跨域合作可能等面向，挖掘台灣潛在明星IP。今年共62部漫畫、77部小說投稿參賽，8日公告入圍名單。

高世椿今天向中央社記者表示，評審團囊括動畫、影視、遊戲等領域人士，評選過程討論熱烈，均以得投資發展的角度進行評選，將在第23屆漫畫博覽會中公布得獎名單，而文策院也在會中設立台漫館，與原創IP風雲榜賽事持續推廣原創作品。

台灣原創作品近年海外授權數量增長近1至2倍，曾獲原創IP風雲榜肯定作品如「閻鐵花」，已授權英文、法文、義大利文、俄文、葡萄牙文，「海倫娜與大野狼先生」已授權日文、德文、西班牙文、加泰隆尼亞語，「我的網紅男友」也成功授權到日本、韓國、泰國、西班牙等地。

中華動漫協會因此自去年起發起Taiwan IP Showcase品牌，打造全英文官方平台，今年累積上架逾130個潛力台漫、原創小說及原創角色等IP，並規劃系列海外商洽行動，造訪泰國、韓國、德國、法國等地，主動推薦台灣原創作品。

高世椿表示，中華動漫協會上回赴泰國商洽，因而吸引泰國動漫業者7月也將赴台參觀漫博，尋覓作品擴大合作，將持續於海內外推廣原創作品，第3屆原創IP風雲榜得獎作也將於Taiwan IP Showcase中刊出。

第3屆原創IP風雲榜頒獎典禮25日將於第23屆漫畫博覽會舉行。

泰國 西班牙

延伸閱讀

倍智醫電肺部影像輔助判讀軟體 取得泰國醫材上市許可證

屏基董事長游建國漫畫展領略婚姻經營 收入全捐出

天團主唱私下超暖心！助11家醫院14億善款 宣布9月開唱

港女泰國街頭活春宮瘋傳！與陸男全裸激戰 烈日當空下場慘了

相關新聞

反核電延役...巴奈籲立委「好好做人」 詹順貴批童子賢、李遠哲：不在正確道路

立法院明將排審「核子反應器設施管制法」修法，反核團體今晚號召民眾集結在立法院外表達抗議，盼明天委員會勿草率修法。主辦單位...

豬肉這樣煮出大事？一家已3人中風 10多歲孩子罹高血壓

豬肉常見，但也不能亂吃！有台灣護理師分享個案，指有一家人天天吃豬肉，更會用1種煮法食用，結果全家都有高血壓，包括...

影／反核立場堅定 金曲獎歌手巴奈以歌聲表達訴求

全國廢核行動平台及台灣公民陣線今晚在立法院前舉辦「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會，金曲獎原住民歌手巴奈以歌聲，表達反對...

明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

中央氣象署預報員朱美霖表示，明天至周五受到西南風影響，降雨熱區有所變化。明天午後雷陣雨較旺盛，大台北及各地山區需留意局部...

高雄1國中生發燒後暈倒 「葉克膜、插管搶救1個月」流感重症死亡

高雄市今天新增1例流感併發重症死亡個案。高雄一名國中生6月5日因發燒、喉嚨痛等症狀就醫，被診斷為疑似流感，隔天突然暈倒家...

回響／內政部將邀彰縣府、民團 協調完成濕地評定

本報「陽光行動」報導反國光石化運動後，預定場址畫設國家級濕地計畫淪為口號。內政部次長董建宏今天指出，彰化海岸濕地劃設與評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。