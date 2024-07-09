第3屆原創IP風雲榜 24部漫畫、20部小說角逐TOPIP獎

第3屆原創IP風雲榜入圍名單揭曉，共有24部漫畫及20部小說將角逐TOPIP獎。中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿表示，此次首次開放非協會會員出版品參賽，作品面向更多元。

原創IP風雲榜由中華動漫出版同業協進會和文化內容策進院自2022年起合作舉辦，透過參賽作品內容、銷量、聲量、跨域合作可能等面向，挖掘台灣潛在明星IP。今年共62部漫畫、77部小說投稿參賽，8日公告入圍名單。

高世椿今天向中央社記者表示，評審團囊括動畫、影視、遊戲等領域人士，評選過程討論熱烈，均以得投資發展的角度進行評選，將在第23屆漫畫博覽會中公布得獎名單，而文策院也在會中設立台漫館，與原創IP風雲榜賽事持續推廣原創作品。

台灣原創作品近年海外授權數量增長近1至2倍，曾獲原創IP風雲榜肯定作品如「閻鐵花」，已授權英文、法文、義大利文、俄文、葡萄牙文，「海倫娜與大野狼先生」已授權日文、德文、西班牙文、加泰隆尼亞語，「我的網紅男友」也成功授權到日本、韓國、泰國、西班牙等地。

中華動漫協會因此自去年起發起Taiwan IP Showcase品牌，打造全英文官方平台，今年累積上架逾130個潛力台漫、原創小說及原創角色等IP，並規劃系列海外商洽行動，造訪泰國、韓國、德國、法國等地，主動推薦台灣原創作品。

高世椿表示，中華動漫協會上回赴泰國商洽，因而吸引泰國動漫業者7月也將赴台參觀漫博，尋覓作品擴大合作，將持續於海內外推廣原創作品，第3屆原創IP風雲榜得獎作也將於Taiwan IP Showcase中刊出。

第3屆原創IP風雲榜頒獎典禮25日將於第23屆漫畫博覽會舉行。