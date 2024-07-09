明天午後雷陣雨旺盛 12縣市大雷雨持續到晚間

中央氣象署預報員朱美霖表示，明天至周五受到西南風影響，降雨熱區有所變化。明天午後雷陣雨較旺盛，大台北及各地山區需留意局部大雨，並中部以北山區有短暫豪雨，周六水氣將稍減少；溫度方面，各地高溫約32至36度。

氣象署說明午後雷陣雨的形成，首先太陽加熱地表，地表升溫並加熱周遭空氣，隨後地表空氣塊受熱膨脹，增加浮力，造成空氣上升。若整體環境不穩定，氣塊將持續上升凝結成雲，若對流持續發展，就會造就成熟的積雨雲，而成熟的積雨雲會伴隨顯著降雨、雷擊、強陣風。

今天最高溫出現在新北三峽37.2度，其次為高雄旗山36.8度，另外桃園蘆竹也有36.6度的高溫；降雨部分，新北板橋雨量一度達到78毫米，其他縣市如桃園龜山龍壽社區62毫米、屏東士文59毫米。

氣象署稍早也發布大雷雨特報，大雷雨警戒範圍包含中彰投3縣市，大雨警戒範圍包含基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市。

氣象署表示，由於午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日桃園以北、南投、嘉義、台南地區及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率，降雨將持續到晚間，民眾需慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水、低能見度，山區慎防坍方及落石。

朱美霖說明，明天各地高溫仍為32至36度，局部有36度以上高溫機率；降雨部分，明天風向為偏南風，午後雷陣雨雨勢較旺，降雨熱區主要以中部以北、宜花地區及各地山區為主，大台北地區及各地山區有局部大雨，並中部以北山區有短暫豪雨發生機率。

周四、五（11、12日）風向轉為西南風，降雨熱區受到影響有所變化，午後西半部、宜花地區及各地山區有短暫陣雨，而山區易有較大雨勢。

周六（13日）風向從西南風轉為偏南風，太平洋高壓勢力增強，水氣稍微減少，但午後中部以北、宜花地區及

各地山區仍要注意短暫陣雨；另外，因盛行風向影響，清晨至上午中南部地區有零星至局部短暫陣雨發生機率。

朱美霖提到，目前太平洋高壓勢力仍強盛，本周末至下周期間（7月13日至20日），太平洋高壓勢力有逐漸北移、東退的趨勢，使南海至菲律賓海域轉為有利熱帶系統發展的環境，後續仍會密切觀察。