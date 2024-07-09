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音樂僧侶藥師寺寬邦 帶樂迷找人生答案

中央社／ 台北9日電

日本音樂僧侶藥師寺寬邦2023年來台巡演造成轟動，今年10月起他將在台北、台中與高雄舉辦亞洲巡迴演唱會。藥師寺寬邦說，這次將以「悟」為題，用音樂帶樂迷找尋人生答案。

藥師寺寬邦表示，「悟」為體悟、感知、了解，不僅僅是得到答案，更是全身心的解放。他表示，近年因為疫情與戰爭，大家對未來感到恐懼，許多人沒辦法靜下來，這次演唱會的主題定為「悟」，「我深信，藝術與音樂是可以給予大家沉澱與靜心的可能」。

主辦單位MUGEN Creations今天發布新聞稿表示，藥師寺寬邦近年與台灣跨界合作不斷，除了與北港武德殿合作除夕演唱會外，也與武德殿發行兩首單曲，結合傳統佛道經文，與他獨特富有溫暖的音樂創作，讓更多人藉由他的作品溫暖心靈、撫慰自我。

這次演出除了過往包括「心經」、「大悲咒」、「楞嚴咒」及「藥師如來真言」等大家耳熟能詳的歌曲外，藥師寺寬邦也將帶來全新專輯多首歌曲，希望樂迷在聆聽時都能跟著音樂的起伏，找到放鬆與解放自我的答案。

2024藥師寺寬邦亞洲巡迴演唱會「悟」，10月18日在高雄後台Backstage，10月20日在Legacy台中，10月25日在台北Zepp New Taipei演出。

演唱會 音樂

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