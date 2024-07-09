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醞釀70年 曾道雄「台灣奇岩物語」舞劇9月首演

中央社／ 台北9日電

醞釀70年，85歲歌劇導演曾道雄推出舞劇「台灣奇岩物語」，其中一部曲「鶯歌石」舞作構想是曾道雄高中時搭火車看到鶯歌石深有所感編創劇本，直到現在才有機會以舞劇形式登上舞台。

曾道雄今天與團隊舉行宣告記者會，他表示，自己對台灣不只是愛，而是深刻的感情，「我用屬於台灣的記憶編創藝術作品，希望與世界接軌。」

曾道雄說，「台灣奇岩物語」包括「綠島泣婦岩」、「鶯歌石」和「野柳女王頭」等3部曲，賦予台灣地景嶄新創意意涵，也用音樂及舞蹈描繪天地滄桑。

「我在鄉下長大，可以說是裸足少年，到台北來念書才開始穿鞋子，那次坐火車看到鶯歌石，非常有感。」曾道雄覺得「鶯歌石」原本吃掉鄭成功士兵的怪鳥傳說不好，提筆改寫成鳳頭蒼鷹所化身的少女，和燒陶青年的奇幻淒美愛情。

好友也是台中新民高中董事長劉昭惠今天表示，從小就聽過曾道雄寫完了「鶯歌石」劇本，「這幾年他不提了，我以為就不做了，沒想到85歲居然做出來，真的很敬佩他。」

曾道雄說，「野柳女王頭」在他看來很像埃及豔后，於是結合漁夫林添禎救助溺水大學生喪命的新聞，編織成漁村少女為了平息海神怒火，犧牲自己化身為女王頭的舞劇。

一次獨身去綠島，曾道雄看見了「將軍岩」，別人看到的是形狀似身穿盔甲戰袍、頭戴鋼盔的將軍，但曾道雄卻覺得是妻子等待政治受難夫婿歸來的哀愁身影，於是寫出「綠島泣婦岩」劇本，訴說一對政治受難者夫妻的悲慘情景，並刻劃出暗夜哭泣卻堅毅不屈的女性形象。

曾道雄說，一齣作品的完成需要各方支持，這次他邀請柯芳隆與黃婉真作曲，編舞家賀連華、黃懷德、絲釋民分別以佛朗明哥舞蹈、現代舞及古典芭蕾等不同舞蹈風格詮釋。曾道雄原本自己作曲，但因脊椎開刀，深怕影響推出時程，最後則讓黃婉真接力創作。

曾道雄這次也邀請西班牙國家舞團舞者薛喻鮮返台演出，其他重要舞者還包括絲釋民、薛捷鴻等，無論外型或實力都讓人眼睛一亮。國立台灣藝術大學表演藝術學院學生與精靈幻舞舞團擔綱群舞者，整齣舞劇洋溢跨世代與跨文化特色。

舞劇「台灣奇岩物語」將於9月28日及29日演出，地點在台北國家戲劇院。

綠島 舞團

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