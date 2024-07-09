水氣增多對流旺盛 大台北10日午後防局部大雨

氣象署今天表示，明天白天仍高溫炎熱，雙北、南高屏等地留意攝氏36度高溫；明天水氣增多、對流旺盛，大台北及各地山區有局部大雨、中部以北山區並有局部短延時豪雨發生。

中央氣象署預報員朱美霖告訴中央社記者，這週開始太平洋高壓有東退、北移的現象，也代表台灣附近的風場會逐日轉換，由東南風轉向西南風、又再回轉為東南風，雖然各地仍高溫炎熱，但降雨範圍會略有不同。

朱美霖指出，隨著太平洋高壓勢力減弱，預估這週末開始南海一帶就適合熱帶性低氣壓發展；而下週中、後段從南海一直到菲律賓東方海面會形成一片大低壓帶，對台灣而言，會變成較不穩定的天氣型態，至於是否會有颱風生成，仍需再觀察。

朱美霖表示，今天風場為東南風到偏南風，嘉南、大台北、桃園一帶降雨較明顯；明天至12日水氣較多、對流較旺盛，降雨雨勢、範圍會更廣。

朱美霖說，明天風向為偏南至西南風，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；特別提醒大台北地區及各地山區有局部大雨，中部以北山區並有局部短延時豪雨發生。

朱美霖提到，11、12日西南風明顯，降雨熱區為各山區，並要留意有局部大雨發生；13日起西南風減弱，晚間可能逐漸轉為偏南風，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；14至16日又轉為偏南至東南風，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，朱美霖指出，明天台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。

朱美霖說，這週白天大致仍維持高溫炎熱，西半部高溫普遍約33至36度，東半部33、34度；特別提醒11、12日西南風明顯，東南部地區可能有焚風發生。