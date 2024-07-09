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黃色小菊添新軍 台中農改場9年育成「晨光檸夢」

中央社／ 台北9日電

國內菊花交易額每年可達新台幣8億元，其中黃色小菊頗受歡迎，但市面僅有2個品種，台中區農改場今天發表費時9年育成新品種「台中13號-晨光檸夢」，開放技轉，預計明年上市。

農業部台中區農改場召開「耐熱夏菊新品種『台中13號-晨光檸夢』」記者會，場長楊宏瑛表示，費時9年，終於育成新品種的黃色小菊「台中13號-晨光檸夢」，這是從民國104年起雜交選拔育成，因為耐熱，非常適合台灣夏季生產，開放技轉，預計明年上市。

楊宏瑛指出，國內菊花栽種面積600公頃，是切花生產面積之首，主要栽培國外引進適合台灣秋冬季生產的品種為主，耐夏品種缺乏。

育成「台中13號-晨光檸夢」的台中區農改場副研究員陳彥樺表示，市面上頗受歡迎的黃色小菊，市面僅2個流通品種「黃丁字」、「吉祥黃」，品種來源已不可考，而「台中13號-晨光檸夢」是台中區農改場第2個育成的耐熱黃色小菊，首個為「台中6號-吉利黃」，市面已少見。

關於「台中13號-晨光檸夢」的特色，陳彥樺說，具亮黃色半重瓣、綠色花盤（花朵的中間），花朵清新亮麗，耐熱性優異，花瓣形狀較圓，較為可愛討喜。

就商業力來說，楊宏瑛分析，國內菊花每年拍賣交易金額達8億元，國內產區主要在彰化縣田尾鄉與永靖鄉，而黃色小菊均價最高峰在7、8月，每把10枝可達90到100元，是最低月均價的2倍；再添新品種「台中13號-晨光檸夢」，適合在中部平地3到7月播種，5到10月開花，為市場注入新商機。

另外，就小菊的花色，楊宏瑛舉例，台中區農改場還有育成2個粉色的小菊品種，為台中9號、台中10號，都已有花農栽種上市；還有白色的台中1號，上市迄今已20幾年，很受市場青睞，因為可以染色、變化多。

農改場

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