觀光署推限量「Taiwan PASS台鐵版」3500套 9天銷售700套

交通部觀光署為振興花東觀光，推出限量3500套的Taiwan PASS台鐵版，1日開賣。台鐵統計，到今天共銷售700套。

Taiwan PASS台鐵版是整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，售價新台幣2800元，買1送1，除有台鐵5日周遊券外，還有北捷（北北基好玩卡）2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1；台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1，國內外旅客皆可購買使用。

台鐵表示，Taiwan PASS台鐵版中的台鐵5日周遊券，首次兌換時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」間的車站劃位。

台鐵指出，Taiwan PASS台鐵版共3500套，指定購買通路為Klook及雄獅旅行社網站，下載Taiwan PASSApp並輸入兌換序號即可開通，必須在11月30日前開通使用，開賣至今銷售700套，其中台鐵5日周遊券兌換472張。