快訊

大力推門、破壞窗戶...這些綠委被拍到強行進會議室 藍營怒轟「民主倒退」

新竹升學太激烈「5A都上不了第一志願」 家長炸鍋：寧願轉學籍到雙北

觀光署推限量「Taiwan PASS台鐵版」3500套 9天銷售700套

中央社／ 台北9日電
交通部觀光署為振興花東觀光，推出限量3500套的Taiwan PASS台鐵版，1日開賣。台鐵統計，到今天共銷售700套。圖／觀光署提供
交通部觀光署為振興花東觀光，推出限量3500套的Taiwan PASS台鐵版，1日開賣。台鐵統計，到今天共銷售700套。圖／觀光署提供

交通部觀光署為振興花東觀光，推出限量3500套的Taiwan PASS台鐵版，1日開賣。台鐵統計，到今天共銷售700套。

Taiwan PASS台鐵版是整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，售價新台幣2800元，買1送1，除有台鐵5日周遊券外，還有北捷（北北基好玩卡）2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1；台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1，國內外旅客皆可購買使用。

台鐵表示，Taiwan PASS台鐵版中的台鐵5日周遊券，首次兌換時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」間的車站劃位。

台鐵指出，Taiwan PASS台鐵版共3500套，指定購買通路為Klook及雄獅旅行社網站，下載Taiwan PASSApp並輸入兌換序號即可開通，必須在11月30日前開通使用，開賣至今銷售700套，其中台鐵5日周遊券兌換472張。

台灣好行 台鐵 觀光署 阿里山

延伸閱讀

業者違反不得攬陸客團規定？ 觀光署：尚無開罰案例

美食展8月2日登場 觀光署主題館主打「台玩味」

業者遭檢舉上架大陸旅遊產品 觀光署：暫無開罰案例

台北夏季旅展12日開跑 觀光署3大國旅亮點優惠一次購

相關新聞

高雄1國中生發燒後暈倒 「葉克膜、插管搶救1個月」流感重症死亡

高雄市今天新增1例流感併發重症死亡個案。高雄一名國中生6月5日因發燒、喉嚨痛等症狀就醫，被診斷為疑似流感，隔天突然暈倒家...

江坤俊貼文「繼續當一個醫師」 現只留臨床工作

已婚外科名醫江坤俊，近日爆出與護理師的桃色風暴，以及性騷節目搭擋鄭凱云。TVBS稍早發出官方聲明，表示江坤俊已經辭去「健...

150多名大陸代表參加台旅展 賴瑟珍：疫後最大交流團體

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於世貿一館登場，今年總計155名官員及業者申請來台，...

午後雷雨來了！北北基等10縣市大雨特報下到晚上 注意雷擊、強陣風

午後雷雨來了！中央氣象署下午15時55分針對北北基等10縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

觀光署推限量「Taiwan PASS台鐵版」3500套 9天銷售700套

交通部觀光署為振興花東觀光，推出限量3500套的Taiwan PASS台鐵版，1日開賣。台鐵統計，到今天共銷售700套

COVID-19新款疫苗選株 疾管署7月10日公布

各界關注今年COVID-19新款疫苗到底選哪株，疾管署發言人曾淑慧說，今天傍晚將召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。