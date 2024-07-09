邱泰源：國中生公費接種HPV疫苗不分性別 明年開打

立委呼籲不分性別提供國中生公費接種HPV疫苗，衛福部長邱泰源今天透露，國健署爭取到預編經費，應該是明年可以公費開打；行政院長卓榮泰表示，時程就如同邱泰源所說，朝此時間準備。

世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。

立法院會今天下午進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。國民黨立委游顥質詢，國中女生公費接種HPV疫苗是很棒的政策，但是HPV感染不分男女，HPV接種不分男女，他問卓榮泰和邱泰源，是不是可以不分性別提供國中生公費接種HPV疫苗。邱泰源答覆，國健署爭取到預編經費，應該是明年，「可以在國中同時在男、女來開打」。

對於邱泰源的答覆，卓榮泰隨後也表示，時程就如同邱泰源所說，朝此時間做好準備。游顥則對卓榮泰的決定，表達感謝之意。

此外，國民黨立委李彥秀、陳菁徽、廖偉翔、羅廷瑋、萬美玲、黃健豪等17人今天下午稍早的時候也在立法院會臨時提案，指HPV影響民眾健康甚鉅，尤其男性頻繁感染與傳染HPV機率更高於女性，對男性健康威脅嚴重，疫苗為最具成本效益的公共衛生手段，有益於降低HPV感染與傳染機率，且世界多國與國內部分縣市業已為國中男生提供免費HPV疫苗接種，為奠定健康基礎與優質免疫力，降低HPV感染與癌症威脅，請衛生福利部修正現行HPV疫苗接種對象，不分性別針對全國國中生提供公費接種HPV疫苗。