澳洲台灣影展短片提案競賽 推台文IP上國際

為電影新血提供國際合製舞台，「澳洲台灣影展」與文策院合作推出「台灣出版品改編短片提案競賽」，參賽者將從5本台灣文學作品，擇一改編為短片劇本，得獎者將獲得獎金及翻拍機會。

另外，提案及短片成品皆將以英文呈現，有助台灣文化內容走向國際市場。

澳洲台灣影展（Taiwan Film Festival in Australia）今年首次推出短片提案競賽，與文化內容策進院（文策院）合作，在歷屆影展「台灣書櫃」活動曾推廣的優秀書籍中，選出5本具代表性的台灣文學作品，參賽團隊須擇一書籍之章節改編為短片劇本，並提出預算及拍攝計畫。競賽於9月1日截止收件，9月13日公布得獎團隊。

5本已有英譯本的台灣文學作品，包括吳明益的「單車失竊記」、每日青菜 「DAY OFF」、林斯諺「羽球場的亡靈」、李柏青「婚前一年」、邱常婷「新神」小說集的「千萬傷疤」。

創作團隊至少要有一名澳洲成員，且至少30%製作在澳洲進行。獲獎者將獲得5000澳元（約新台幣10萬元）獎金，並有包括IP授權金、其他補助申請等拍攝支持。短片完成後，計畫報名參與國外影展及發佈於串流平台。

澳洲台灣影展總監吳耀祖（Benson Wu）向中央社表示，影展過去兩年來，舉辦過多場「台灣書櫃」活動，致力於在澳洲推廣台灣文學作品。透過此活動，發現台灣有許多優秀的文學作品都具有被轉化為影視的潛力，同時也有機會讓澳洲電影產業增添多元的敘事風格。

有鑑於此，他表示，決定透過此競賽活動，來讓這些翻譯的台灣文學有機會被改編拍成短片，並給這些作品呈現出一個新的國際創作視角。

吳耀祖說，非常期待看到這5本書改編成短片劇本，也期待看澳洲影視創作者會如何改編這些文學，不管透過劇情片、紀錄片或動畫形式來呈現這些文學佳作。

文策院告訴向中央社記者，許多國際級展會皆能見到跨域改編的趨勢，從小說、網漫改編為影視作品的案例，文策院也希望推動台灣原創作品的跨域改編，創造IP商機，打造多元變現。

例如，五月坎城電影市場展，文策院參與出版轉影視單元「Shoot the Book! Cannes」以及「Asian IPShowcase 亞洲IP提案會」，拓展台灣出版、遊戲和表演藝術IP的跨域改編機會。甫於六月底結束的首爾書展，文策院亦自辦跨域推介會，帶七位版權人向韓國業者提案改編。

文策院表示，文策院於2022年首度與澳洲台灣影展合作，期望促進產業發展，也成功促成澳洲影視製作團隊來台勘景，並推動多部台灣影視作品上架當地最大串流平台SBS on Demand。2023年增辦「澳洲台灣書櫃」活動，攜手電子書平台Kobo，將台灣作品推廣至海外華文閱讀圈，推動當地連鎖書店採購及行銷台灣出版品。

另外，2024年文策院與影展合辦「台灣出版品改編短片提案競賽」，希望將已有英譯本的台灣IP改編成影像作品，首獎團隊可獲得獎金及短片翻拍權，因提案企劃及短片成品皆將以英文呈現，更有利於台灣文化內容走向國際市場。