COVID-19新款疫苗選株 疾管署7月10日公布

各界關注今年COVID-19新款疫苗到底選哪株，疾管署發言人曾淑慧說，今天傍晚將召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，預計明天下午開記者會說明相關結論。

第6波Omicron疫情席捲全台，衛生福利部疾病管制署今天在例行疫報中公布最新監測數據，上週新增987例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一週新增931例上升6%。

曾淑慧指出，整體來說COVID-19疫情增幅趨緩，數學模式推估，7月中旬前將達高峰；上週國內健保門急診已有超過12.6萬人次感染，預估這週過完，就是這波疫情最高峰，感染人次上看13萬人次。

接種疫苗是預防重症與死亡關鍵之一，曾淑慧表示，國內COVID-19的XBB疫苗迄今已累計接種285.8萬人次，全國接種率11.63%，但上週接種2.6萬人次，較前一週3萬人次下降13%，推測不少民眾是想等年底新疫苗出來再接種。

她強調，XBB疫苗對JN.1以及其延伸株仍有保護力，尤其高風險族群應盡速接種疫苗，全國尚餘莫德納XBB疫苗約276.6萬劑、Novavax XBB疫苗約0.75萬劑，Novavax的藥證已在6月底到期，目前每週約使用1000劑，仍有7週庫存。

至於新款疫苗選株進度，曾淑慧說，現在世界衛生組織（WHO）認為JN.1、KP.2疫苗對最新變異株都有保護力，以美國為例，美方已公布改選擇KP.2作為COVID-19疫苗株，而其他國家則多選用JN.1為疫苗株。疾管署傍晚將交由專家會議就安全性、有效性作出討論，最終決定國內要採購哪一種，結果明天就會對外公布。