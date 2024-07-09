新冠疫情估月中達高峰 邱泰源：藥品等準備齊全

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，立委關注政府準備情形。衛福部長邱泰源今天說，政府準備周全，估計7月中達高峰後就會降下來，且防疫物品的儲備與調度，以及盤點藥品等都很齊全，沒有問題。

疾管署今天公布，上周（7月2日至7月8日）新增987例COVID-19本土確定病例（併發症）；上周新增99例死亡病例，較前一周新增64例上升，累積死亡個案中，65歲以上長者占90%。

立法院今天繼續進行施政總質詢，台灣民眾黨立委林國成問，COVID-19疫情再起，政府準備好了沒。邱泰源答詢時說，準備相當周全，從疫病趨勢的模式來看，7月中到達高峰後，就會降下來。

邱泰源表示，從持續的疫情監測，強化醫療物品儲備、調度，以及更新感染控制指引、加強民眾衛教、促進醫療院所合作，一直都有在做。最重要的是藥物是否齊全，盤點到7月6日止，瑞德西韋（Remdesivir）還有8萬多劑、倍拉維（Paxlovid）有18萬劑，都沒有問題。

林國成說，這次疫情死亡率有點偏高，衛福部要特別注意。例如各醫院要不要戴口罩是否應統一，小小動作就會讓民眾有遵循方向；大眾運輸方面，搭高鐵要不要戴口罩，也要請專家評估。邱泰源說，會依照專家指引，醫療院所更小心，也是好事情。