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「真假皇后」經外台淬鍊 明華園黃字團看家戲再現

中央社／ 台北9日電

明華園黃字團「真假皇后」獲選國立傳統藝術中心主辦的「2024看家戲再現」劇展，以現代編導手法，把這齣經過外台淬鍊的經典名劇賦予全新面貌，20、21日將於台灣戲曲中心演出。

明華園黃字戲劇團透過新聞稿分享，「真假皇后」是明華園首席編導陳勝國於40年前，在高雄扶風殿以「講戲」方式編創的戲碼。陳勝國表示，「外台的日戲、夜戲通常連演5到7天，等於一檔演出就需要準備10到14齣戲，由於明華園常到扶風殿演出，幾乎是有戲演到沒戲，必須不斷地想新戲來吸引觀眾。」

陳勝國回憶，在一次演出結束後，他看見路邊有人在打麻將，觸發了靈感，鋪陳出青、紅2名孿生姊妺，為守護手足之情，陰錯陽差釀成「真假皇后」的事件，最後由包公來辨真偽，奇貌不揚的丑角貫穿全劇，讓嚴肅的宮廷戲、公案戲充滿趣味。

明華園黃字團團長陳子陽分享，「真假皇后」是全台灣從南到北都有外台班搬演的戲碼，被譽為「明華園十大名劇」。

陳子陽認為，這齣戲來自父親陳勝國的外台活戲，是明華園很重要的作品，這次藉由傳藝中心的「看家戲再現」，重新把這齣在外台流傳40年的大戲帶入室內劇場，保留外台的趣味，更細膩刻劃人物與情節的合理性，讓大家耳目一新。

這次「真假皇后」由明華園總團長陳勝福與黃字團團長陳子陽共同擔任製作人，明華園藝術家族第3代精英組成聯合表演團，包含黃字團翁妙嬅及陳子懿、總團青年軍陳昭婷、天字團孫詩雯、藝華園陳子豪及晨翎、玄字團陳子謙、第二代丑角陳靖瑋等，延續明華園表演特色，共同打造經典看家戲。

劇場 團團 明華園

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