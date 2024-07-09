入夏後唯一登革熱群聚結案 台中6旬婦染日本腦炎治療中

高雄登革熱群聚疫情結案，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上週無新增登革熱本土病例，入夏後本土累積2例為一起群聚事件，目前間側期滿，並無新增個案。另外，台中亦新增1例日本腦炎病例，研判感染地為居住地附近。

國內上周（7月2日至8日）無新增登革熱本土病例，今（2024）年截至7月8日累計166例本土登革熱確診病例（其中入夏後累計2例），病例分布高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例。

登革熱上周新增6例境外移入病例，感染國家分別為印尼（3例）、菲律賓、新加坡及泰國（各1例），今年累計119例境外移入病例，高於2020年至2023年同期（介於5至68例），感染地以東南亞國家為主，以印尼61例為多，其次為馬來西亞18例及泰國10例，境外移入風險持續。

另外，日本腦炎新增1例個案為居住台中大里區的60多歲女性，6月12日發病，目前住院治療中，個案居住地附近有水稻田及鴿 舍等高風險場所，研判感染地於居住地附近。日本腦炎病例數與近年同期相當，居住地以中南部占85%為多。

疾管署提醒，暑假期間民眾前往登革熱流行地區時應留意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR-3535）等有效成分之防蚊藥劑，減少被蚊子叮咬的機會。

民眾返國入境時若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀，請主動告知機場檢疫人員，返國後如有登革熱疑似症狀，應儘速就醫並落實防蚊措施，並主動告知醫師旅遊史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

疾管署提醒，目前雖無本土病例發生，但不可掉以輕心，近期各地常有午後雷陣雨，呼籲民眾雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，落實「巡、倒、清、刷」，將積水清除，儲水容器應每周至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置，減少病媒蚊孳生。