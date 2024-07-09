總統盃黑客松啟動徵件 力拚樂齡共好健康永續

總統盃黑客松邁入第7屆，今年主題為樂齡共好、健康永續，今天啟動徵件。行政院副院長鄭麗君指出，期盼透過公私協力構思創新的解決方案，因應明年超高齡社會來臨。

她也提到，全球知名的國際數位人權大會（RightsCon）明年2月將在台灣舉行，預計會聚集世界各地上千名關心數位人權的朋友，共同探討數位民主、數位治理，也能展現台灣對數位治理的願景。

「2024總統盃黑客松」今年主題為樂齡共好、健康永續，今天啟動徵件至8月16日為止。行政院副院長兼總統盃黑客松委員會召集人鄭麗君、衛生福利部次長周志浩、數位發展部次長林宜敬今天都出席徵件啟動記者會，並聽取首屆卓越團隊零時差、救急救難一站通分享參與心得。

鄭麗君說，總統賴清德2018年在行政院長任內開啟總統盃黑客松，今年已邁入第7屆，這項競賽是透過公私協力進行共創的平台，讓資料擁有者、資料科學家及各領域專家運用政府開放資料與科技創新方式，構思解決社會問題的創新方案，優化政府服務，實踐治理創新，過去6年已有超過千件提案、30組卓越團隊。

她表示，過去1000件提案代表結合科技力、公民力的千人智慧行動，透過數位科技、創新思維來追求永續發展的正能量，公私協力追求善用數位科技解決社會問題，今年期盼透過公私協力構思創新的解決方案，加強健康照護課題、追求健康永續，因應明年超高齡社會的來臨。

鄭麗君也表示，今年總統盃黑客松主題呼應國家希望工程中的創新經濟、智慧國家，以及健康台灣，其中創新驅動是國家希望工程的核心思維，希望透過科技創新、投資創新、金融創新驅動創新成長動能，一方面提升研發創新動能，再以社會需求為導向，帶動應用服務的創新發展，讓數位科技嘉惠智慧醫療、教育交通等方面，推動永續。

她說，科技是用來服務人跟社會，她認同希望在聯合國17項永續發展目標（SDGs），加上第18項「以數位科技來謀求地球與人類的福祉」的說法，期盼透過數位科技協助前17項目標達成，也謀求福祉，這也將是台灣可以貢獻的道路，除了Taiwan can help，更要Taiwan can lead。

她也透露，全球知名的國際數位人權大會（RightsCon）明年2月將在台灣舉行，台灣有望與世界上千位朋友探討數位民主、數位治理，歡迎跨部會、產業界、公民社會明年共襄盛舉，進行國際交流，展現台灣對數位治理的願景，也期待台灣成為亞洲數位民主典範。

國際數位人權大會由非營利的數位人權倡議組織Access Now所主辦，日前宣布2025年大會將在台灣舉辦。