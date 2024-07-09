150多名大陸代表參加台旅展 賴瑟珍：疫後最大交流團體

「2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」7月12日至15日將於世貿一館登場，今年總計150多名官員及業者申請來台，陸委會、移民署及觀光署已核准簽證。台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，這次可說是疫情以來大陸來台最大的交流團體，大陸企業參展同時，也會去拜會台灣同業進行交流，希望讓兩岸旅遊交流邁出一小步。

去年台北國際夏季旅展被視為疫後兩岸規模最大的旅遊交流場合，但陸委會、移民署和觀光局舉行聯審會決定，在主辦方提出的212名申請人中，扣除大陸官員，只允許134名大陸業者來台，連帶影響大陸旅遊業者來台意願，最後僅65位業者報名參展。

據了解，此次台北國際夏季旅展大陸共有200多名官員及旅遊業者申請簽證，有155人獲准來台，是疫後大陸官員來台參加旅展層級最高的一次；台灣旅遊交流協會11日將宴參展單位，其中也包含大陸業者。台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，今年共有11省加上重慶市，約155人來台參展，其中公職為29人、企業有107人。

賴瑟珍指出，這次旅展能辦成很感謝兩岸相關部門，尤其是海旅會台北辦事處共同合作，若沒有釋出善意，旅遊交流窗口就沒辦法完成，很感謝陸委會、觀光署、移民署協助，還有大陸文旅部及國台辦，希望透過民間交流，讓兩岸旅遊交流邁出一小步。

賴瑟珍指出，這次透過旅展讓兩岸旅遊業者有個溝通交流平台，台灣業者能對大陸資訊有更多了解，可以提前做好旅遊品質等準備。此次大陸也有帶來一些表演人員，算是文化藝術交流，大陸企業也會去拜會同業交流，是疫情以來最大的交流團體，大陸業者也很難得有機會對台灣有多點了解，希望兩岸正常交流，不要愈走愈遠。