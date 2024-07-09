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金門花2小時全數復電 台電：將調查原因並檢討改善

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門全縣大停電，不少居民直呼正午熱死人。台電回應，是當地塔山電廠機組跳機。記者蔡家蓁／攝影
金門全縣大停電，不少居民直呼正午熱死人。台電回應，是當地塔山電廠機組跳機。記者蔡家蓁／攝影

金門今中午全縣大停電，導致居民各式不便，引發討論。台電稍早說明，主要是塔山電廠比壓器故障導致，經搶修後已經在2小時全數復電，對這次事件深感歉意，也會全盤檢討研擬改善措施。

金門全縣大停電，不少居民直呼「簡直快熱死人！」，目前陸續至全數復電。陳玉珍表示，感謝台電工作人員對盡速復電的努力，但是對於造成停電原因及後續防範措施，台電仍應於一周內提出停電原因及後續防範措施，並針對如何強化金門電力網路韌性提出具體方案。

台電說明，今中午11時51分由於塔山電廠開關場內的輸電線計量用比壓器故障，系統自動啟動保護機制，大金門地區所有機組跳脫，小金門供電正常，影響共4萬703戶。當下台電立即動員所有人力查修復電，力求金門地區各饋線盡速供電，12時19分起機組陸續併聯，並陸續各饋線復電流程，下午1時左右復電近七成用戶，並於1時49分全數復電。

台電指出，金門屬於獨立、自主供電的電網系統，目前有塔山電廠、夏興分廠及麒麟分廠，大金門由塔山電廠及夏興分廠供電，小金門由麒麟分廠單獨供電，整體機組裝置容量約11萬瓩，且另有設置太陽光電、風力發電及儲能系統。事故影響大金門地區機組跳脫，發生當下大金門地區負載約6.3萬瓩，備轉容量率54.2%、備轉容量約3.4萬瓩，但系統瞬間啟動保護機制致機組跳脫，造成用戶因此停電。

台電表示，針對此次停電事故影響用戶，台電深感歉意，將進行事故細部調查，全盤檢討研擬改善措施，力求提升金門供電穩定性。

金門全縣大停電，除大熱天沒冷氣外，各地有不少民眾因停電卡在電梯內的情況。記者蔡家蓁／攝影
金門全縣大停電，除大熱天沒冷氣外，各地有不少民眾因停電卡在電梯內的情況。記者蔡家蓁／攝影
金門今午全縣大停電，台電稍早說明，經搶修後已經在2小時全數復電，對這次事件深感歉意，也會全盤檢討研擬改善措施。圖／本報資料照片
金門今午全縣大停電，台電稍早說明，經搶修後已經在2小時全數復電，對這次事件深感歉意，也會全盤檢討研擬改善措施。圖／本報資料照片

停電 台電 金門 陳玉珍

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