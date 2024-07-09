「大逃殺」遊戲問世25周年 紀念版套書讓讀者再次震撼

當「魷魚遊戲」等生存遊戲類影視備受大眾喜愛之際，2000年震撼日本社會的電影「大逃殺」更被視為此系列始祖，今年是小說原著問世25周年，台灣出版社推出紀念版套書，讓讀者再次感受震撼。

「各位同學，你們班被選為今年計畫的對象啦！」據木馬文化書訊，「大逃殺」是日本作家高見廣春1999年唯一發表的爭議經典之作，被視為當代生存遊戲類型的鼻祖。

故事描述被選為計畫對象的岩城中學3年B班42名學生，被迫在無人島彼此廝殺，直到剩下最後一人。若不遵守規則，頸上的爆炸裝置便會引爆，讓這群少年少女不得不拋開往日情誼，奮力在這場生存遊戲勝出。

2000年時，「大逃殺」同時被改編為電影和漫畫，其中由「暴力電影巨匠」日本導演深作欣二執導的同名電影，更讓作品聲名大噪。雖然當年差點因爭議劇情被日本國會禁播，但最終創下31.1億日圓（約新台幣6.3億元）票房，更橫掃多項電影獎項，捧紅藤原龍也、栗山千明、柴崎幸等一票演員，成為生存遊戲類影史經典、影響力深遠。

近期台灣音樂組合珂拉琪推出的新曲「血母蔭身」靈感便來自「大逃殺」的多名角色，珂拉琪吉他手王家權也為25周年紀念版作寫下推薦序。

王家權寫道，書中不斷倒數的生存人數，如同衝向死亡的超新星燃燒，映射出一幕幕的希望與悲傷，「每位學生心中的英雄原型、信任機制、浪漫愛戀、原始欲望，所有價值觀一股腦爆發在這場遊戲裡。身體機能衝到最高點，靈魂瘋狂自我對話與拉扯，像浴火鳳凰般掙扎。」

王家權指出，故事中「活下去」成為了人生唯一意義，這或許是人類自古以來熱愛遊戲的原因。光是投入時間追尋「存活」這個目標，就能讓人們在一次次的遊玩冒險中，暫時逃離現實的種種苦難與無趣。

他認為，大逃殺這樣零和生存及放入現實生命的設定，卻又以血肉之軀徹底放大並反諷了這樣的概念，成為獨一無二，或是主角之一的七原口中的「實在『完美得可怕』的遊戲機制」。

王家權表示，「大逃殺」很常成為他的床頭書，帶著欣賞不同本命的心情去一遍遍閱讀，一定能得到許多慰藉。而每當一段時間過後他再回來看時，也常在字裡行間想起那些成長過程中逐漸遺忘的純粹，「尤其是從這群15歲的少年少女口中說出來，沒有比這更有說服力的了。」