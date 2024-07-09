業者遭檢舉上架大陸旅遊產品 觀光署：暫無開罰案例

我國禁止組團赴大陸的禁團令6月起「放寬不解禁」，僅6月前規畫的旅行團可繼續執行，但業界盛傳政府「默許」業者可繼續接新團、做生意，不會嚴格執法。觀光署今表示，近期有接獲民眾檢舉，網路上仍有業者上架大陸旅遊產品，先以規勸方式請業者下架，另有部分檢舉個案在調查中，目前還沒有實際開罰案例。

赴陸禁團令未解，赴陸團轉趨地下化成了業界不能說的祕密。有旅行業者直言，觀光署雖然在2月請旅行社暫停組團赴陸旅遊、停止招攬，但實際上「業者生意照做、照接團」，沒有真正被罰的案例，「不只是睜一隻眼閉一隻眼，根本是雙眼都閉起來」。

觀光署旅行業組組長湯文琦表示，近期接獲民眾檢舉，網路上仍有業者上架大陸旅遊產品，依照規定業者僅能在網路上推廣，但不能簽約、收訂金，會先以規勸方式請業者下架，但不會因此要求一團一團清查。另有一些檢舉個案在調查中，會按照事實認定，若業者可以舉證是在可招攬期間成團就會採信，目前還沒有實際開罰案例。

湯文琦指出，業者需自律遵守規則，若查獲業者組新團到大陸，違反觀光署監管規定，每團可開罰1萬元。先前短暫解禁的3至5月共有4千團、11萬名旅客出團前往大陸旅遊，6月有540團、1.1萬名旅客出團，其餘旅客仍在陸續消化中。