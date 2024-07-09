17立委提案 籲不分性別提供國中生公費接種HPV疫苗
國民黨立委李彥秀等人今天在立法院會臨時提案，請衛生福利部修正現行HPV疫苗接種對象，不分性別針對全國國中生提供公費接種HPV疫苗。會議主席、立法院副院長江啟臣裁示，函請行政院研處。
國民黨立委李彥秀、陳菁徽、廖偉翔、羅廷瑋、萬美玲、黃健豪等17人共同提案指出，人類乳突病毒（HPV）影響民眾健康甚鉅，尤其男性頻繁感染與傳染HPV機率更高於女性，對男性健康威脅嚴重；疫苗為最具成本效益的公共衛生手段，有益於降低HPV感染與傳染機率，且世界多國與國內部分縣市業已為國中男生提供免費HPV疫苗接種。
李彥秀今天下午在立法院會處理臨時提案時上台發言，為奠定健康基礎與優質免疫力，降低HPV感染與癌症威脅，請衛生福利部修正現行HPV疫苗接種對象，提供全國國中生不分性別公費接種HPV疫苗。
在院會無異議下，江啟臣裁示，李彥秀等17人提案，函請行政院研處。
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