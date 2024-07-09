「智能尿布」清理紀錄1次搞定 雲林採購示範推廣

因應強化失能老人照顧，雲林縣府採購6套排泄物處理的智能尿布裝置，將提供給公辦民營身心障礙福利機構使用，今天示範儀式，由專人操作智能尿布的功能，透過智能控制讓失禁失能的老人居家照護更舒適，未來如果成效好將再全面推廣。

縣長張麗善表示，雲林是高齡化縣市，身心障礙者約5萬多，老年人口也達13萬7千餘人，占約20.8%，迫於目前長照服務員短缺，縣府希望提供養護機構及長照相關機構省時省力省工的設備，縣府採購的這套創新研發智能尿布，可大幅減少失能老人照顧負擔。

雲林縣府今天邀請各照護機構，由研發這套設備的大心科技副總經理許立人說明、專人示範智能尿布的操作功能，強調智能尿布不只是排泄物可立即感應清除，甚至可進行排泄量及時間紀錄的數據統計，作為飲水及飲食判讀與建議。

尤其附有清洗烘乾功能，更可避免長期臥床病患發生褥瘡、細菌感染、甚至敗血症，這一套智能尿布對長期臥床者有很大的幫助，可大大減輕護理及長照人員的負擔。