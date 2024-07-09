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「智能尿布」清理紀錄1次搞定 雲林採購示範推廣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
為降低照護負擔，留住護理人力，雲縣府採購6套智能尿布裝置，今天示範給各照服機構人員觀摩。記者蔡維斌／攝影
為降低照護負擔，留住護理人力，雲縣府採購6套智能尿布裝置，今天示範給各照服機構人員觀摩。記者蔡維斌／攝影

因應強化失能老人照顧，雲林縣府採購6套排泄物處理的智能尿布裝置，將提供給公辦民營身心障礙福利機構使用，今天示範儀式，由專人操作智能尿布的功能，透過智能控制讓失禁失能的老人居家照護更舒適，未來如果成效好將再全面推廣。

縣長張麗善表示，雲林是高齡化縣市，身心障礙者約5萬多，老年人口也達13萬7千餘人，占約20.8%，迫於目前長照服務員短缺，縣府希望提供養護機構及長照相關機構省時省力省工的設備，縣府採購的這套創新研發智能尿布，可大幅減少失能老人照顧負擔。

雲林縣府今天邀請各照護機構，由研發這套設備的大心科技副總經理許立人說明、專人示範智能尿布的操作功能，強調智能尿布不只是排泄物可立即感應清除，甚至可進行排泄量及時間紀錄的數據統計，作為飲水及飲食判讀與建議。

尤其附有清洗烘乾功能，更可避免長期臥床病患發生褥瘡、細菌感染、甚至敗血症，這一套智能尿布對長期臥床者有很大的幫助，可大大減輕護理及長照人員的負擔。

社會處長林文志指出，透過經濟部創新採購補助方案，縣府以200多萬元採購6套智能尿布裝置，優先分配給雲林身心障礙養護中心使用，歡迎各長照機構前往觀摩，未來將向經濟部再持續申請補助，把這套科技裝置推廣到各公私立照服機構，以降低長照人力負荷，讓服務人員留得住，提升整體照護的品質。

雲林縣長張麗善也親自操作智能尿布。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也親自操作智能尿布。記者蔡維斌／攝影
大心科技副總經理許立人說明智能尿布的功能，兼具被照顧者舒適感，簡化照顧流程，更可透過數據分析穿戴者健康。記者蔡維斌／攝影
大心科技副總經理許立人說明智能尿布的功能，兼具被照顧者舒適感，簡化照顧流程，更可透過數據分析穿戴者健康。記者蔡維斌／攝影

居家照護 張麗善 老年人口 長照 雲林 高齡化

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