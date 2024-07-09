1點1元入法恐增無效醫療 他喊「應入法」並活用健保武器

多名立委提出健保法62條修法，保障點值1點1元，以維護醫療品質，但協商三度破局，醫界擔憂此事無疾而終。台大、北榮二大醫學中心龍頭院長憂醫療人員為爭取醫療點數，使無效醫療增加，喊出1點1元不入法，但以補充保費增加健保財源。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，保障健保點值應入法，且至少要保障1點0.93元的「成本價」，最好可達到0.95元，針對健保點值保值恐有衝量的疑慮，健保署可採「核刪」抑制衝量。

洪子仁說，因醫療利用率高，台北區是點值最低的健保分區，健保署公告的點值是「攤扣後」的點值，約落在1點0.91元，以台北區醫學中心營運成本計算，而反映實際情況的「攤扣前」平均點值僅0.87左右，應將點值提升至每點0.93元，才能讓醫院與健保相關的營運成本持平，若以申報100億點而言，點值0.87元與0.93元醫院收入差距達6至8億元。

「保障0.93元是讓醫院打平健保相關收益，但應讓醫院有少許來自健保的利潤，才能優化醫療品質。」洪子仁表示，醫院為醫護人員調薪、更新醫院設備均需要成本投入，若能讓點值達到1點0.95元，保障一定健保利潤率，將有助提升醫院醫療品質。

台北榮總醫院院長陳威明日前提出，企業界應貢獻健保，贊成調升補充保費。洪子仁表示，若調高補充保費費率，由2.11%調升至5.17％，股息上限由1000萬元調升至5000萬元，經計算僅能多挹注健保80億元以內，此數字比政府喊出的百億癌藥基金還低，對於8700餘億的健保總額，更是相當微小，緩解健保財務壓力的效果相當有限。

包含台大醫院院長吳明賢在內，多名專家提出，1點1元入法恐導致健保衝量的問題，回到健保總額制度設立前的亂象，衛福部也以此為由，不贊同1點1元法制化。

洪子仁表示，政府若要抑制衝量，健保署已有「核刪」的武器可用，經專業審查，醫院申報不符合適應症、相關規定的醫療，可予以核減、不給付費用，藉此方法抑制醫院衝量的道德危機。