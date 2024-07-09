台南現第2例日本腦炎 8旬男疑住處附近遭感染

台南市衛生局今發布新增1例日本腦炎確定病例，也是台南第2例確診案例，為80多歲男子，因出現意識障礙送往醫院急診就醫後住院，今確診為日本腦炎；南市衛生局調查，個案住家周邊有高風險環境因素，恐是在居住地附近遭感染。

衛生局調查，80多歲男子因上個月21日出現意識障礙，緊急送往醫院急診就醫並住院治療，26日進行採檢通報， 經檢驗後今天確診為日本腦炎，男子目前仍住院治療中；男子近期無旅遊史，平日活動地點則以住家及鄰近市場及運動中心為主，不過，住家附近2公里內有鴿舍等高風險環境，研判恐是在住家附近遭感染。

衛生局表示，男子確診後已立即前往個案住家，設置捕蚊燈及附近高風險場所進行調查，後續將加強附近居民的衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

衛生局也說，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰，日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

衛生局提醒，大部分的人感染日本腦炎後多無明顯症狀，少數會有發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現譫妄、意識不清、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡，呼籲民眾應儘量避免在病媒蚊活動高峰期，在豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊孳生地點附近活動。