暑假到 腸病毒未脫離流行期…門急診就診人次下降5.7％

暑假到，腸病毒疫情趨緩。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，雖然腸病毒仍在流行器，但是上周腸病毒門急診就診人次1萬8645人次，比起前一周1萬9766人次下降5.7%，預期未來疫情會持續下降。同時提醒暑假期間多數幼托機構並未停班，幼童於機構內仍有機會感染腸病毒。

據疾管署監測資料顯示，第27周（6月30日至7月6日）門急診就診總計1萬8645人次，較前一周的1萬9766人次下降5.7%。近期實驗室監測顯示腸病毒以「克沙奇A型」為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

郭宏偉表示，上周新增1例北部1歲女童感染腸病毒D68型輕症，今年累計6例輕症。另，今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

郭宏偉呼籲，腸病毒流行期間，請家長注意孩童健康狀況，另孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所，如安親班、夏令營、托兒所、室內兒童樂園等，應加強落實手部衛生與咳嗽禮節，做好個人衛生、注意居家環境清潔，時常清洗及消毒幼兒常接觸的物品及玩具；大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險。

郭宏偉說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。