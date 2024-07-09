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輸液大包裝陸續配送 國內增產8月有望達50萬袋

中央社／ 台北9日電
輸液仍短缺，衛福部今天公布專案到貨量將達239.2萬袋，包括本週24.12萬袋。示意圖。本報資料照片
輸液仍短缺，衛福部今天公布專案到貨量將達239.2萬袋，包括本週24.12萬袋。示意圖。本報資料照片

輸液仍短缺，衛福部今天公布專案到貨量將達239.2萬袋，包括本週24.12萬袋。醫院傳出大量輸液手術遭暫停，食藥署回應1公升大包裝陸續到貨，展開配送；國內增產8月有望達50萬袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

食藥署同步啟動專案製造及進口，據統計，自今年5月初起累積至本週，專案輸入生理食鹽水，以500cc小包裝為主，抵台數量將達約239.2萬袋，包括本週24.12萬袋。食藥署調查臨床需求，至7月8日中午，已陸續分配予醫療機構共620家次，國產與專案輸入合計約245.82萬袋。

日前傳出因輸液供貨以小包裝為主，不少醫院暫停需大量輸液手術，如子宮鏡手術等，衛福部當初承諾7月底恢復1公升大包裝供應。食藥署副署長王德原今天告訴中央社記者，上週起專案進口到貨品項有1公升大包裝，約5萬多袋，陸續配送，預計月底再進貨9萬多袋大包裝。

至於國內共有6家輸液廠商投入協助增加產量，有廠商正在評估，增加人力與輪班加強產能，王德原證實，目前有2家輸液廠商可透過增加班次，強化產能，若順利按照規劃進行，預計大約8月可確保每個月產量從45萬袋左右增加至50萬袋。

食藥署已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至這個平台通報，將會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應，至今年7月8日，共計374間醫院及診所通報，已媒合817件。

手術 衛福部 食藥署

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