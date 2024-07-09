病毒要如何命名？ 學界以基因為依據

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】日本腦炎、武漢肺炎與西班牙流感，這些病毒的名稱真的是正確的嗎？國際學界先前對病毒的命名大多以首要發現地或物種為主，但由於病毒傳播快速，且在不同物種之間也可傳播，因此國際正討論用基因作為命名依據，如後來武漢肺炎改成新冠肺炎、流感等，較有助學界因應病毒、開發藥物或疫苗。

病毒家族複雜

根據《英國廣播公司》報導，以登革熱為例，科學家經過長年調查，發現是主要由4種類似的病毒組成，在2024年全球有至少760萬案例確診，比2023年同期的650萬人還高，且隨著氣候變遷讓各地升溫，有更多國家被登革熱入侵。但由於人類對登革熱有較多研究，因此命名相對有系統性，但其他病毒就顯得混亂。

目前已知有14690種病毒被人類分類，但據估計哺乳類平均身上有32萬種細菌，人類身上也有14萬種，因此建立病毒的分類系統有其必要，有研究也指出，西班牙大流感也可能是登革熱的其中一種，都是出血性的病毒，而致命的伊波拉病毒、立百病毒與馬堡病毒都是同一家族。

命名更謹慎

另外，1967年在克里米亞島有出現的出血性病毒，2022年也在剛果、伊拉克等地出現過，因此目前暫時命名為克里米亞-剛果出血毒。另外，猴痘病毒原本是因為猴子從非洲進口到歐洲而命名，但後來發現該病毒主要在嚙齒類（老鼠）；另外，水痘病毒也與「雞」無關。

《科學期刊》也報導，阿拉斯加水痘近日也將重新命名為「北方水痘」，避免汙名化阿拉斯加州，還有傷害旅遊業。

因此目前國際有「國際病毒分類委員會」核定病毒的命名與分類。先初步分類病毒是由DNA還是RNA組成，然後適用加州理工學院病毒學家貝爾德摩建立的標準，將病毒初步分為7個類群，第1類是雙股螺旋DNA，第2類是單股螺旋、第三類是雙股螺旋RNA等等。

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