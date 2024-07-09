快訊

鄭文燦涉貪火速籌到700萬具保 司機提「大量千元紙磚」現身

遊日注意！日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

連雨天也這樣！他問白襪+拖鞋是什麼穿搭風格 網指跟1運動有關

病毒要如何命名？ 學界以基因為依據

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
病毒早期的命名規則混亂，近年來學界正努力標準化相關規則。（Wikimedia Commons）
病毒早期的命名規則混亂，近年來學界正努力標準化相關規則。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】日本腦炎、武漢肺炎與西班牙流感，這些病毒的名稱真的是正確的嗎？國際學界先前對病毒的命名大多以首要發現地或物種為主，但由於病毒傳播快速，且在不同物種之間也可傳播，因此國際正討論用基因作為命名依據，如後來武漢肺炎改成新冠肺炎、流感等，較有助學界因應病毒、開發藥物或疫苗。

病毒家族複雜

根據《英國廣播公司》報導，以登革熱為例，科學家經過長年調查，發現是主要由4種類似的病毒組成，在2024年全球有至少760萬案例確診，比2023年同期的650萬人還高，且隨著氣候變遷讓各地升溫，有更多國家被登革熱入侵。但由於人類對登革熱有較多研究，因此命名相對有系統性，但其他病毒就顯得混亂。

目前已知有14690種病毒被人類分類，但據估計哺乳類平均身上有32萬種細菌，人類身上也有14萬種，因此建立病毒的分類系統有其必要，有研究也指出，西班牙大流感也可能是登革熱的其中一種，都是出血性的病毒，而致命的伊波拉病毒、立百病毒與馬堡病毒都是同一家族。

命名更謹慎

另外，1967年在克里米亞島有出現的出血性病毒，2022年也在剛果、伊拉克等地出現過，因此目前暫時命名為克里米亞-剛果出血毒。另外，猴痘病毒原本是因為猴子從非洲進口到歐洲而命名，但後來發現該病毒主要在嚙齒類（老鼠）；另外，水痘病毒也與「雞」無關。

科學期刊》也報導，阿拉斯加水痘近日也將重新命名為「北方水痘」，避免汙名化阿拉斯加州，還有傷害旅遊業。

因此目前國際有「國際病毒分類委員會」核定病毒的命名與分類。先初步分類病毒是由DNA還是RNA組成，然後適用加州理工學院病毒學家貝爾德摩建立的標準，將病毒初步分為7個類群，第1類是雙股螺旋DNA，第2類是單股螺旋、第三類是雙股螺旋RNA等等。

【更多精采內容，詳見

基因 新冠肺炎 登革熱 西班牙大流感

延伸閱讀

新加坡登革熱增逾300例 民眾免疫力受考驗

彰化宣導登革熱防治 王惠美：落實居家環境清潔

台灣洗腎率全球之冠 台大、北榮揭腎病關鍵2基因

解密「蘭花之美」關鍵基因 中興大學楊長賢當選中研院生科院士

相關新聞

業者遭檢舉上架大陸旅遊產品 觀光署：暫無開罰案例

我國禁止組團赴大陸的禁團令6月起「放寬不解禁」，僅6月前規畫的旅行團可繼續執行，但業界盛傳政府「默許」業者可繼續接新團、...

振興醫院心臟名醫7月起遭院方解聘 林昌琦最新回應曝

振興醫院爆發打壓工會案件，心臟科名醫林昌琦去年接任振興醫院企業工會理事長後，認為曾姓女醫師一年的業績，由原本不到萬元暴增...

近視破千度不是雷射就沒事 他看字扭曲竟是黃斑部病變

高度近視不是做了雷射就沒事！一名64歲男性原本有1200度高度近視，幾年動了白內障手術後，度數漸少，沒想到一段時間後卻出...

迎新冠疫情高峰 增987本土病例、單周爆99死增逾5成

新冠迎來第六波高峰，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新冠併發症新增987例本土病例，跟前一周相比增加6%，比起前一周14%...

4縣市大雨特報「下到晚上」 防雷擊、強陣風、淹水

中央氣象署下午13時20分針對嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐下到晚上。

林口長庚醫院傳電腦當機 院方10分鐘火速排除

桃園林口長庚醫院今上午傳出疑似系統當機，院方指出，今上午11點多電腦突然發生些微延遲，一得知就立即請院內人員協助排除，所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。