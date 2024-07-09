李遠哲曝獲賴清德邀請當氣候變遷顧問 支持童子賢擁核

「國家氣候變遷對策委員會」兩位副召集人童子賢與鄭麗君，日前針對民進黨「非核家園」政策提出不同看法，童子賢批「非核家園」恐讓台灣衰退、甚至批鄭麗君「仇核」，引發外界關注政府能源政策是否調整。中研院前院長李遠哲今上CNEWS匯流新聞網接受主持人黃光芹專訪，透露昨已接受賴清德總統的邀請，擔任國家氣候變遷政策委員會顧問。他認為童子賢的擁核理念「我從顧問的角度來說很有道理」，指出核能雖然危險和汙染的問題，但比起溫室氣體排放讓人類面對滅絕的嚴重性，「目前還是有需要的。」

李遠哲表示，此一委員會將有兩個顧問，他是其中一個。他認為，委員會也許無法實質改變行動，但可以用不同方式讓民眾了解氣候變遷的嚴重性。因此賴總統昨邀請他當國家氣候變遷委員會顧問，「我當然很高興答應」。他認為童子賢的話很有道理，希望用顧問的角度，讓委員會裡的人了解，必須用不同方法要把台灣帶到不同的境界。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方大會(UNFCCC COP26)呼籲，各締約國應採取更急迫的氣候行動，將全球溫室氣體排放量在2030年前減半，並在2050年達到淨零，方可將全球溫升控制在1.5°C以內，以因應全球氣候緊急之高風險衝擊。

「2030溫室氣體沒有減半、2050淨零排放做不到。」李遠哲說，若2050年全球沒有控制升溫，人類面臨滅絕；而沒有再2030年溫室氣體排放量減半，也無法在2050年達到淨零，「人類沒有未來」。離2030年還有6年，「這6、7年是決定人類未來的關鍵時刻，也是賴總統執政的時刻」，他希望大家一起支持政府和企業，從人類的問題要看必須做出的改變。

「我們要急速減碳，做不到2030年減碳減半，人類沒有未來。」李遠哲認為，台灣不能繼續燒煤，不能為了「非核家園」的理想燒更多的煤，而是有更好的再生能源之後，再來討論廢核。他指出，核能有不安全和汙染的問題，比起人類滅絕的危機，「核能目前還是有需要的。」

李遠哲表示，目前台灣自己生產的再生能源不夠支持企業，因此必須從國外無止盡地輸入能源。但他認為未來可到澳洲買陽光、買氫，日本已在做這樣的事，「氫經濟」逐漸成形。

李遠哲也用全球暖化來解讀兩岸統獨問題。他表示，全球暖化是全球議題，人類若不能走到「全世界都是一家人」的境界，這條路會非常黯淡，兩岸之間也必須有這樣的理解。但「全球一家」不是用大國併吞小國的方式進行，而是人類要一起變成民主、自由、平等和包容性的社會，「兩岸問題不是現在要解決的問題，而是將來。」兩岸必須為打造美好的世界努力，未來就會走在一起。

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